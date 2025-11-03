Pourquoi la fonctionnalité prime sur la possession du dernier appareil ?

Alors que de nouveaux appareils et gadgets voient régulièrement le jour, la course aux derniers appareils est pratiquement devenue une norme ou une sorte de rituel. Cela concerne aussi bien les smartphones que les ordinateurs et tablettes. De nombreuses stratégies marketing sont développées et déployées chaque jour pour convaincre les utilisateurs qu’il leur faut absolument acquérir le tout dernier appareil ou gadget pour améliorer leur productivité et se sentir plus heureux. Ceci, même quand cela ne fait que quelques mois qu’ils ont acquis ce qu’ils ont entre les mains et que cela ne présente encore aucune défaillance matérielle ou logicielle.

Au fil du temps, cette dynamique a pris une place centrale dans le choix des appareils en laissant totalement de côté ce qui est censé véritablement compter. En effet, le choix d’un outil technologique devrait surtout se baser sur son aptitude à répondre exactement aux besoins de l’utilisateur. Pour ce faire, il faudra rééduquer l’utilisateur afin qu’il soit en mesure de faire une différence entre une réelle innovation et un simple changement d’emballage afin qu’il puisse faire des choix plus utiles et durables.

Dans tout ce mouvement, certains secteurs réussissent à tirer leur épingle du jeu en valorisant l’expérience client au détriment des renouvellements constants. Cela se voit particulièrement dans le secteur des jeux en ligne avec programme de fidélité qui préfèrent se concentrer sur l’engagement de l’utilisateur à long terme. Ainsi, cela permet aux joueurs de rester sur la plateforme pendant longtemps, car ils pourront recevoir des bonus pour leur fidélité à la plateforme.

Au cours des dernières décennies, les cycles de renouvellement des appareils se sont considérablement renouvelés. Une pression sociale s’est alors installée, poussant les utilisateurs à remplacer des appareils qui fonctionnent encore très bien juste dans le but d’acquérir ce qui vient de sortir. On en vient à croire que l’obsolescence de ces appareils est programmée dans la psychologie des acheteurs. Ainsi, dès la sortie d’une nouvelle version, ils doivent absolument mettre ce dont ils se servaient de côté pour pouvoir le remplacer. Tout cela sans tenir compte de s’il leur est encore utile ou non.

Ces choix ont un réel impact environnemental à cause des millions de tonnes de déchets électroniques qui sont générés chaque année. Ce sont les pays en développement qui en pâtissent, car ils doivent accueillir ces déchets contenant à la fois des matériaux rares et toxiques. Et ce n’est pas le seul aspect inquiétant de cette tendance, parce qu’acquérir régulièrement de nouveaux appareils représente un réel budget pour les ménages pris dans cet engrenage.

Quels sont les réels besoins technologiques ?

Pour faire la différence et ne pas se laisser prendre par ces coups de pub, il faut absolument se questionner sur les fonctionnalités que vous recherchez sur un appareil. Cette question doit se poser sur la base de vos besoins réels au quotidien. On remarquera que très peu d’utilisateurs exploitent réellement la moitié des fonctionnalités de leurs appareils. Ces derniers se contentent d’applications de messagerie, de consommation de contenus multimédia, de photographie et de navigation web.

Avec un tel usage basique, il n’y aucune raison pour qu’ils se montrent aussi assoiffés par les dernières sorties des appareils. Étant donné que ceux-ci sont conçus avec une puissance de calcul phénoménale et des innovations mineures à chaque sortie. Pour une utilisation de base, un smartphone vieux même de trois ou quatre ans fonctionne encore très bien s’il est bien entretenu et si les mises à jour de son système d’exploitation sont encore effectives.

Les innovations des appareils technologiques ne sont plus révolutionnaires, pour la plupart, elles sont juste incrémentales d’une génération à l’autre. L’utilisateur moyen n’est même pas en mesure de dire avec conviction ce qui différencie son nouvel appareil de celui qui est dans son placard. On pourrait croire que cela inciterait les utilisateurs à changer moins souvent leurs appareils. Ce serait mal connaître l’impact psychologique des publicités proposées par les fabricants ainsi que la pression sociale. La cadence de renouvellement accéléré est donc maintenue artificiellement.

La réparabilité et la durabilité devraient primer dans les critères de choix d’un appareil, plutôt que le simple fait qu’il sorte tout droit de l’usine. Un dernier cri programmé pour être remplacé en quelques mois ne doit pas être la priorité de l’acheteur. Mais plutôt un appareil pensé pour durer avec des composants remplaçables ainsi que des mises à jour logicielles. Cela permettra aussi de faire des économies sur le long terme tout en répondant à vos besoins au quotidien sans être obligé de vous ruiner.

