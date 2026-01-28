Offrez des bouquets avec message vocal intégré avec Florajet

Florajet.com innove avec un service vocal inédit. Un bouquet, une voix, pour une émotion plus vraie.

Florajet propose une nouveauté touchante : enregistrer un message vocal pour accompagner ses fleurs. Un service simple, fluide et gratuit, conçu en partenariat avec Vocast. Pensée pour celles qui veulent exprimer plus qu’un simple mot, cette innovation réinvente la livraison florale. Et répond aux usages d’une génération connectée.

Un message qui vient du cœur

Jusqu’ici, les fleurs étaient livrées avec une simple carte. Désormais, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les clients peuvent enregistrer un message audio pour accompagner leur envoi floral. Une manière plus directe et sincère de partager un sentiment. Amour, soutien, remerciement ou félicitation : la voix porte une chaleur que les mots écrits n’atteignent pas toujours.

« Nous donnons une voix aux sentiments« , résume Virginie Lefrancq. Elle insiste sur la volonté de Florajet.com de faire évoluer l’expérience client et rester fidèle à l’essence de la marque : l’émotion vraie.

Un service pensé pour marquer les esprits

Concrètement, ce nouveau service s’intègre parfaitement dans le parcours de commande. En quelques clics, l’utilisateur peut enregistrer son message depuis son smartphone ou son ordinateur. Aucun téléchargement, aucune étape superflue. L’envoi est fluide, intuitif, 100 % digital, et surtout… gratuit.

Cette fonctionnalité, pensée pour s’adapter aux usages contemporains, séduit particulièrement les plus jeunes. Habituée aux notes vocales pour communiquer, cette génération retrouve ici un mode d’expression familier et sincère. Florajet réussit ainsi à créer un pont entre tradition florale et codes de communication modernes.

Une offre portée par et pour l’émotion

L’initiative s’inscrit dans un plan plus large de transformation impulsé par la nouvelle direction. Le partenariat avec Vocast n’est qu’un début. D’autres projets sont déjà en cours pour renouveler l’image de Florajet.com et renforcer sa place sur un marché concurrentiel.

« Moderniser Florajet.com, oui. Mais sans jamais nous éloigner de notre ADN« , insiste Virginie Lefrancq. Cette première étape montre clairement la direction prise : celle d’une marque connectée à ses clients, attentive à leurs habitudes. Elle est résolument tournée vers l’avenir, sans jamais perdre de vue ce qui compte : transmettre une émotion.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

