Combien de temps faut-il pour finir Super Mario Bros. Wonder ?

Découvrez en combien de temps vous pouvez finir Super Mario Bros. Wonder selon nos estimations avec ces quelques astuces !

Super Mario Bros. Wonder est le dernier jeu Mario en 2D, qui modernise à merveille les mécanismes classiques. Si vous souhaitez vous transformer en éléphant et faire une entrée fracassante, vous vous demandez sûrement combien de temps il vous faudra pour finir Super Mario Bros. Wonder ? Vous êtes au bon endroit pour trouver la réponse à cette question !

Le temps qu’il vous faut pour terminer Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder renferme de nombreuses aventures. Le temps que vous passerez sur le jeu dépendra donc en grande partie des missions que vous choisirez d’accomplir. Il y a six grandes zones thématiques, le monde central Petal Isles qui relie chacune d’entre elles, et la zone du boss final.

Chacune d’entre elles comporte plusieurs étapes et de nombreux secrets cachés. Pour avancer dans les six mondes principaux, vous devez collecter le nombre requis de graines magiques pour passer à l’étape précédente. Cela est aussi le cas pour déclencher la fin de l’histoire dans cet univers.

Ainsi, si vous cherchez à gagner le strict minimum de graines de merveilles pour terminer chaque zone et passer à la suivante, vous pouvez vous attendre à parcourir le chemin critique en 10 heures environ.

Un jeu plus typique, où vous passez du temps à jouer la totalité des étapes au fur et à mesure que vous les trouvez, vous prendra plutôt entre 14 et 16 heures. Enfin, un parcours complétiste, où vous trouvez tous les niveaux, obtenez toutes les graines magiques et collectez suffisamment de monnaie pour acheter tous les standees, vous prendra probablement 20 heures ou plus. En résumé, pour finir Super Mario Bros. Wonder, il vous faut :