Shazam! La Rage des Dieux, la fin expliquée

Les apparitions surprises à la fin de Shazam 2 ont probablement embrouillé le public. Voici nos éclaircissements sur la fin du nouveau film du DC Extended Universe.

L’annonce du prochain DC Universe de James Gunn aura fait beaucoup de mal à La Rage des Dieux. Cette suite au premier Shazam peine à attirer la foule dans les salles. Disponible aux États-Unis depuis le 17 mars, le film stagne à un peu plus de 100 millions de dollars. Rappelons que son budget est de 125 millions de dollars.

La fin de Shazam 2 avec ses caméos n’aura donc pas convaincu le public américain. Peut-être que les Français seront plus cléments ? Petit décryptage des événements qui se passent à l’écran dans les dernières minutes du film.

Deux sœurs qui menacent le monde

Helen Mirren et Lucy Liu incarnent respectivement Hespera et Kallypso.

L’intrigue de Shazam! La Rage des Dieux se déroule deux ans après les événements du premier opus. Le film s’ouvre sur Hespera et Kalypso, les deux sœurs aînées du titan Atlas – qui débarquent en Grèce. Elles en ont après le sceptre du vieux sorcier Shazam conservé dans le musée de l’Acropole d’Athènes. Rappelons que Shazam a brisé le bâton magique à la fin du premier opus. Hespera et Kalypso veulent faire réparer le sceptre pour utiliser son pouvoir. Après avoir pris le sceptre, elles emmènent aussi de force le vieux sorcier dans le domaine des dieux.

Les filles d’Atlas enlèvent le vieil homme pour une raison : celui-ci est le seul capable de réparer le bâton magique. Leur but est d’utiliser le pouvoir du sceptre pour voler les pouvoirs de la Shazamily ou la famille Shazam. Personne ne pourrait alors les empêcher de voler la Pomme d’or pour planter l’Arbre de vie. Mais leur plan n’aboutira pas à la fin de Shazam 2.

La famille Shazam et ses inquiétudes

Freddy rencontre l’amour dans Shazam! La Rage des Dieux.

Billy Batson/Shazam avec ses frères et sœurs de la famille Shazam sont d’autres inquiétudes en tête. Ils grandissent et doivent donc quitter le couple Vasquez pour être placés ailleurs. Cela impacte évidemment sur leur travail de super-héros. La Shazamily réalise beaucoup de gaffes lors de ses interventions. Ce qui provoque l’exaspération de la population.

Freddy tombe amoureux d’une nouvelle venue, Anne, dans son lycée. Le jeune garçon lui révèle ses pouvoirs. Hespera et Kalypso apparaissent pour voler sa magie et le font prisonnier dans le Domaine des dieux. Anne est en réalité Anthea, la troisième fille d’Atlas. Mais à force de fréquenter Freddy, celle-ci finit par nourrir de véritables sentiments pour le jeune garçon. Anthea se rangera d’ailleurs du côté de la Shazamily à la fin de Shazam 2.

Kalypso seule contre tous à la fin de Shazam 2

Kalypso et son dragon sont les grands méchants de Shazam 2.

Le discorde s’installe entre les filles d’Atlas. Hespera parvient à voler la Pomme d’or, mais ne veut pas s’en servir pour détruire le monde des humains. Anthea se range de son côté en raison de ses sentiments pour Freddy. En revanche, Kalypso reste infaillible et invoque un gigantesque dragon pour aller planter l’Arbre de vie en plein Philadelphie. Par ailleurs, elle blesse mortellement Hespera.

L’Arbre de vie fait apparaître de nombreux monstres, parce que la terre des hommes est souillée. La Shazamily s’occupe de les retenir. Dans son dernier souffle, Hespera apporte son aide à Billy Batson/Shazam pour défaire sa sœur. Le super-héros donne de sa vie pour neutraliser la grande méchante du film. À la fin de Shazam 2, nos héros se préparent aux funérailles de Billy dans le Domaine des dieux.

Pourquoi Wonder Woman apparaît à la fin de Shazam 2 ?

Diana Prince/Wonder Woman fait un passage remarqué à la fin de Shazam! La Rage des Dieux.

La princesse amazone fait effectivement une apparition à la fin de ce second opus. Diana Prince/Wonder Woman utilise ses pouvoirs divins pour réparer le sceptre de Shazam. Notez que le bâton magique a été détruit dans l’ultime attaque de Billy. Wonder Woman utilise ensuite le sceptre pour raviver le Domaine des dieux et ressusciter le jeune Billy. La Shazamily retourne chez les Vasquez et reconstruit leur maison. Le vieux sorcier et Anthea déménagent dans le monde des humains à la fin de Shazam 2.

Dans la première scène post-générique, des agents d’Amanda Waller tentent de recruter Billy pour la Justice Society of America. La seconde scène post-générique montre Sivana, le méchant du premier film. Celui-ci est en discussion avec Mister Mind comme à la fin du Shazam! de 2019. La chenille maléfique reproche à son compère de ne pas avoir mis en action leur plan.