« L’Art du faux » sur Netflix : la fin démontée – Toni a-t-il mené son meilleur ami à la mort ?

Le film à suspense « L’Art du faux » s’est terminé sur Netflix avec une fin à couper le souffle, laissant les spectateurs en état de choc. Alors que les secrets et les trahisons s’accumulaient, l’épisode final pose une question brûlante : le personnage de Toni, machiavélique et charismatique, est-il directement responsable de la mort tragique de son meilleur ami ?

Entre fausses pistes, révélations explosives et retournements de situation, on démêle les fils de cette conclusion vertigineuse qui a démonté toutes nos certitudes. Préparez-vous à une analyse au scalpel d’une fin qui ne fait pas dans la dentelle.

Un faussaire peut-il forger sa propre vie ?

Jusqu’à la fin de ce film, Netflix nous plonge dans l’Italie tourmentée des « Années de plomb » avec L’Art du faux (Il Falsario). C’est un thriller historique centré sur le destin du faussaire légendaire Toni Chichiarelli. Nous découvrons Toni (Pietro Castellitto), un peintre de rue talentueux mais désargenté, dont l’ambition démesurée et l’amoralité le propulsent au cœur des cercles du crime organisé et des intrigues d’État.

Alors que Rome est déchirée entre évêques, artistes, criminels et terroristes des Brigades Rouges, Toni n’a qu’une obsession : être le meilleur. Cette quête égoïste va l’entraîner dans la machination la plus célèbre de l’époque : l’enlèvement et le meurtre de l’ancien Premier ministre Aldo Moro.

Le parcours de Toni est plein de rencontres qui façonnent son destin. Il quitte son village du lac de la Duchesse avec ses deux amis d’enfance : le futur prêtre Vittorio et le révolutionnaire Fabione, qui rejoindra les Brigades Rouges. À Rome, Toni rencontre Donata, une galeriste qui, dédaignant son art original, découvre son génie pour la copie parfaite. Elle l’introduit auprès de Balbo, membre charismatique de la Banda della Magliana, pour qui Toni se met à forger des chefs-d’œuvre à la chaîne.

Mais son talent attire une attention plus sinistre : celle d’un mystérieux agent des services secrets connu sous le nom de « Le Tailleur ». Cet homme va le recruter pour une mission d’État : forger un faux communiqué des Brigades Rouges annonçant le suicide d’Aldo Moro, alors que l’homme est toujours vivant.

La manipulation autour de l’affaire Moro était-elle son chef-d’œuvre ?

L’enlèvement d’Aldo Moro en 1978 est le point de collision entre Toni et la grande Histoire. La commande du Tailleur est diabolique. Il fait croire au suicide du politicien, et l’État cherche à manipuler l’opinion et à déstabiliser les ravisseurs. Toni, grisé par l’importance de la mission, exécute le faux avec une perfection morbide.

Le film explore avec une tension haletante les coulisses de cette manipulation. Il montre comment l’art du faussaire est instrumentalisé au plus haut niveau. Toni se croit alors au sommet de son art. Mais la découverte du corps de Moro, abandonné dans le coffre d’une voiture, le ramène à une brutale réalité. Il n’est qu’un pion utilisé et jetable. Il est réduit à regarder le crime qu’il a contribué à amplifier, simple badaud parmi la foule horrifiée.

Le casse du siècle était-il une revanche ou une nouvelle illusion ?

Humilié et désillusionné, Toni échafaude un plan pour reprendre le contrôle. Le film saute quelques années pour montrer son autre fait d’armes célèbre. On p le casse des coffres de la Brink’s Securmark en 1984, où 35 milliards de lires sont dérobés. Toni commet ce vol en y semant de fausses preuves accusant les Brigades Rouges.

C’es un pied de nez magistral aux autorités qui l’ont manipulé pendant l’affaire Moro. Il rêve de fuir Rome avec Donata grâce à cet argent. Mais pour se protéger, il détient une carte maîtresse : les Mémoires complets d’Aldo Moro, que Fabione lui a confiés avant d’être abattu. Toni les cache, persuadé que cette preuve le rend intouchable.

La trahison vient-elle toujours d’un ami ?

Le plan de Toni repose sur la loyauté de son ami d’enfance. C’est le prêtre Vittorio, auquel il a confié l’emplacement des Mémoires. Mais Vittorio, rongé par l’envie et la corruption (ayant détourné les fonds de son église pour une vie luxueuse), finit par passer un accord avec le Tailleur. Il livre les Mémoires en échange d’une promotion ecclésiastique.

Toni, découvrant la trahison, retourne la situation avec une ruse finale digne de son art. Il échange son identité avec Vittorio. La scène d’ouverture du film, où un homme est abattu dans sa voiture sous la pluie, prend alors tout son sens. Ce n’est pas Toni qui meurt, mais Vittorio, sacrifié à sa place. Il porte les vêtements et conduit la voiture de son ancien ami.

Que reste-t-il après avoir forgé sa propre mort ?

La fin du film voit le véritable Toni. Il est assis à l’arrière d’un taxi aux côtés de Donata, quitter Rome avec les millions volés. Son sourire est las, énigmatique. Il a réussi son ultime et plus audacieux faux : sa propre mort. Mais à quel prix ? Il est condamné à une vie d’ombre, d’anonymat et de mensonge perpétuel.

L’Art du faux se clôt sur une réflexion amère. Dans une époque où les vérités sont manipulées et les allégeances trahies, la plus grande réussite est peut-être de disparaître. Il est plus simple de devenir soi-même une note de bas de page obscure dans l’Histoire. C’est mieux, plutôt que d’affronter la lumière crue de ses propres échecs et de sa complicité. Le film de Stefano Lodovichi transforme ainsi la biographie d’un faussaire en un noir italien flamboyante. Le style sert une méditation puissante sur l’identité, la trahison et le coût de la liberté.

