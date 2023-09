Fondation sur Apple TV+ : la fin de l’excellente saison 2 expliquée

La fin de la saison 2 de Fondation conclut habilement les intrigues actuelles tout en lançant de nouvelles sous-intrigues. Intitulée « Création de Mythes », celle-ci laisse place à de nombreuses ouvertures et possibilités pour une prochaine suite.

Révélation du retour de Hari

Dans l’épisode de fin de la saison 2 de Fondation, Hari commence par expliquer son retour inattendu. Il révèle que Salvor n’avait pas découvert son corps noyé. Gaal avait lié son subconscient à Hari pour l’aider à s’échapper.

Elle avait convaincu le gardien Venik de sauver Hari, prenant sa place. Gaal avait utilisé les pouvoirs de Tellem pour créer une illusion trompeuse. Tout le monde avait vu Hari à la place de Venik.

Les Mentaliques et le vaisseau de Salvor

À la fin de la saison 2 de Fondation, les Mentaliques se dirigent ensuite vers le vaisseau de Salvor. Là-bas, la colonie désire la paix et n’est plus sous l’emprise de Tellem depuis sa mort. Ils se soumettent à Hari, Gaal et Salvor. Pendant ce temps, à Trantor, Rue et Dusk restent piégés dans la cellule de Demerzel.

Demerzel revient pour enquêter sur les capteurs déclenchés. Par la suite, Dusk réalise que Demerzel tire les ficelles en coulisse. Elle est motivée par l’amour et la haine envers Cleon. Par ailleurs, elle est programmée pour protéger Day à tout prix.

Rue et Dusk tentent de raisonner avec Demerzel. Cependant, elle avoue avoir engagé les Blind Angels. Elle ne les avait pas engagés pour tuer Day, mais pour l’effrayer. Elle a également falsifié les registres bancaires pour accuser Queen Sareth de trahison. Par la suite, Rue tente de s’échapper, en vain. Dusk pardonne à Demerzel tandis que Rue et lui sont tués hors écran.

La confrontation à Terminus

De retour en orbite de Terminus, Brother Day ordonne de quitter la planète, mais Bel refuse d’obéir. Une bataille éclate, révélant que c’était le plan principal de Hari depuis le début : tromper Day pour détruire sa flotte.

Ainsi, à la fin de la saison 2 de Fondation, Bel échange finalement sa place avec Day, qui meurt dans l’espace. L’armée de Day se rend, le vaisseau explosant. Bel et Hober partagent un dernier moment avant la destruction.

Évasion et poursuite

Sur Trantor, Demerzel arrête Queen Sareth, mais Dawn la sauve. Elle découvre un message de Dusk sur le cou de Demerzel et s’échappe avec Queen Sareth. Demerzel promet de les pourchasser. Autre part, Brother Constant est sauvé par le Vault. Ensuite, Hari réussit à sauver la population de Terminus en les plaçant dans le Vault.

Sur Ignis, Gaal et Hari se remettent, mais Tellem attaque. Durant ce temps, Salvor se sacrifie pour sauver Gaal. Demerzel réveille de nouvelles versions des trois Frères et leur montre le Prime Radiant en sa possession. Gaal et Hari sont placés en cryo-sommeil pour affronter le Mulet dans le futur.

Fin épique de la saison 2 de Fondation

Ainsi se termine la saison 2 de Fondation, mêlant intrigue, trahison et sacrifices. Tout cela pour préparer le terrain pour les défis à venir. Cela se passe à 152 ans dans le futur, lorsque le Mulet commencera sa mission pour trouver et détruire Gaal.