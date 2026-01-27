La fin de Rêve de Glace sur Netflix expliquée : Adriana choisit-elle Brayden ou Freddie ?

Le dernier épisode de Rêve de Glace sur Netflix a laissé un goût de patinoire gelée dans le cœur des fans à la fin. Entre le charme stable de Brayden et la passion sauvage de Freddie, le choix d’Adriana était plus qu’attendu, il était crucial.

Mais la glace était-elle vraiment cassée ? Notre analyse décortique la scène finale, les non-dits et ce regard qui en dit long. Préparez-vous à découvrir si la reine de la patinoire a suivi sa raison ou son cœur… ou si elle a inventé une troisième voie sur la glace.

Rêve de Glace : Une histoire de triple Salchow, de dettes et de choix du cœur

Le monde du patinage artistique n’est pas que paillettes et pirouettes, c’est aussi une affaire de survie. C’est ce que découvre Adriana Russo dans Rêve de Glace, la nouvelle série Netflix. Après avoir abandonné la compétition suite à la mort de sa mère, elle voit la patinoire familiale, le Russo Rink, au bord de la faillite.

Son père, obnubilé par la carrière solo de sa sœur aînée Elise, a laissé les factures s’empiler. Pour sauver l’héritage familial, Adriana n’a qu’une solution : remonter sur la glace. Mais pas pour la gloire : pour attirer sponsors et médias. Son arme secrète ? Un partenariat avec le talentueux et arrogant Brayden Elliot.

Leur première rencontre, lors d’une réception, est électrique. Brayden, à la recherche d’une partenaire, est immédiatement séduit par le potentiel d’Adriana. Derrière sa confiance affichée, il cache « beaucoup de pression familiale et personnelle », explique l’acteur Cale Ambrozic. Adriana, elle, est réticente.

Mais sous l’œil avisé de Camille, la mentore et amie de sa mère, ils commencent à s’entraîner. Leurs styles s’affrontent : sa précision contre son audace expressive. Les chutes et les tensions sont nombreuses, mais peu à peu, ils apprennent à se faire confiance. Ils construisent alors une alchimie aussi technique qu’émotionnelle.

La rivalité entre sœurs est-elle plus dangereuse qu’un triple axel ?

Si Adriana se bat pour sauver la patinoire, sa sœur Elise y voit une trahison. Star solo méprisant le patinage en couple, elle critique ouvertement Adriana et va jusqu’à alimenter la presse à scandale pour lui nuire. Sa blessure au bras devient un tournant : forcée de ralentir, elle doit affronter sa peur d’être remplacée et l’impact destructeur de sa jalousie. Lentement, une réconciliation fragile s’amorce, prouvant que les liens du sang peuvent résister même à la glace la plus froide.

Que faire quand son ex revient avec une nouvelle partenaire ?

Les complications ne s’arrêtent pas là. Le retour de Freddie, l’ancien partenaire et premier amour d’Adriana, fait ressurgir tous les sentiments non résolus. Son apparition, avec sa nouvelle partenaire professionnelle et équilibrée, Riley, brouille les cartes.

Freddie lutte visiblement entre son passé avec Adriana et son présent avec Riley, une tension que l’acteur Olly Atkins décrit comme une énorme « pression, à la fois compétitive et romantique ». Adriana, elle, est tiraillée entre la familiarité rassurante de Freddie et la connexion montante avec Brayden.

Une victoire aux Mondiaux peut-elle tout sauver ?

Le chemin vers les Championnats du Monde est semé d’embûches. Après une photo d’eux s’embrassant devenue virale (donnant naissance au couple médiatique « Braydriana »), Adriana et Brayden transforment le buzz en stratégie pour séduire les sponsors.

Aux qualifications nationales, ils échouent de justesse, minés par les scandales financiers de la famille Russo révélés par… Elise. Mais un coup du sort – la disqualification d’un duo pour dopage – les propulse finalement aux Mondiaux. À Paris, ils livrent une performance presque parfaite et remportent l’or. Une victoire en apothéose ? Pas tout à fait.

Pourquoi la plus belle victoire a-t-elle lieu après la compétition ?

Car sur le podium, tout se brise. Après avoir embrassé Freddie en public, Adriana avoue à Brayden que leur relation n’était qu’une stratégie. Humilié, il met fin à leur partenariat. Laissée seule sur la glace malgré sa médaille d’or, Adriana vit un des moments les plus poignants de la série : ses deux sœurs, pourtant brouillées avec le patinage, la rejoignent pour une célébration improvisée, portant les ailes de leur mère. « C’est un puissant rappel qu’elle n’est pas seule », confie Madelyn Keys.

La patinoire est-elle sauvée ? Et avec qui Adriana finira-t-elle ?

La conclusion apporte des réponses en cascade. Pour sauver le Russo Rink, la famille accepte de le vendre à l’organisation Voltage, qui efface leurs dettes et transforme les lieux en académie. Adriana choisit Freddie, renouant avec lui sur le plan romantique et professionnel.

Brayden, lui, réapparaît dans le giron de Voltage… mais avec Riley comme partenaire. Elise devient mentore, et la plus jeune sœur, Maria, quitte la compétition pour une vie normale. La dernière image montre les deux nouveaux duos – Adriana/Freddie et Brayden/Riley – se faisant face sur la glace. La musique s’arrête, mais la compétition, elle, est loin d’être terminée.

