Fin de Nobody 2 : Hutch peut-il vraiment échapper à son passé ?

Les vacances tournent au cauchemar pour Hutch Mansell dans Nobody 2 ! Alors qu’il pensait échapper à son passé d’assassin en emmenant sa famille dans un parc d’attractions, une simple altercation le propulse à nouveau dans une spirale violente.

Cela lui coûte même un doigt! Malgré ses promesses, le sang et les secrets re-surgissent au grand jour! Mais peut-on vraiment devenir un nobody quand on a été un tueur d’élite ? La réponse est explosive.

Qui a dit que les vacances en famille devaient être synonymes de tranquillité ? Dans Nobody 2, Hutch Mansell (Bob Odenkirk) revient pour une escapade estivale qui tourne au bain de sang.

Alors qu’il tente de se reconnecter avec sa femme Becca et ses enfants à Plummerville, un parc d’attractions délabré, une simple altercation avec un employé corrompu déclenche une spirale infernale. Le film, réalisé par Timo Tjahjanto, mélange avec brio l’humour noir et l’action frénétique, prouvant que même un père de famille peut être le plus redoutable des assassins.

Lendina : une antagoniste à la hauteur de Hutch



Sharon Stone incarne Lendina, une chef criminelle impitoyable qui règne sur un réseau de contrebande depuis Plummer Ville. Son personnage, aussi élégant que mortel, affronte Hutch lors d’un climax explosif dans le parc transformé en champ de bataille.

Dans une scène mémorable, Becca lui plante un tranquillisant dans l’œil, tandis que David (Christopher Lloyd) fait sauter le parc entier, réduisant Lendina et ses hommes en cendres. Cette fin cathartique montre que la famille Mansell ne recule devant rien pour survivre.

Le Barber : l’ombre gouvernementale qui tire les ficelles



Malgré leur victoire, Hutch et Becca se retrouvent en garde à vue, mais sont mystérieusement libérés grâce à l’intervention d’une entité gouvernementale. Bien que non explicitement nommé, tout indique que le Barber (Colin Salmon), le manipulateur de Hutch, est derrière cette libération.

Cette manœuvre rappelle que Hutch reste redevable à ses anciens employeurs et que sa dette n’est pas encore soldée. Une façon astucieuse de préparer le terrain pour un troisième volet.

Becca Mansell : de l’épouse frustrée à l’alliée fatale



Le personnage de Becca (Connie Nielsen) connaît une évolution remarquable. Passée du statut de femme en colère à celui de partenaire combatante, elle prouve qu’elle maîtrise autant les tranquillisants que les dilemmes moraux.

Son geste final contre Lendina symbolise son acceptation du monde violent de Hutch, tout en préservant leur lien familial. Cette transformation ouvre la porte à des explorations plus profondes de son passé dans de futures suites.

Une fin ouverte : les Mansell condamnés à l’action ?

La dernière scène montre la famille regardant un album photo de leurs « vacances », incluant même le chien de Lendina et le loup du parc. Cette image ironique résume l’essence de Nobody 2 : un équilibre précaire entre chaos et tendresse.

Mais avec la dette de Hutch encore en suspens et le Barber dans les parages, une question persiste : cette famille pourra-t-elle un jour échapper à son destin sanglant ? Restez branchés pour Nobody 3, où les Mansell reviendront peut-être avec encore plus de chiens et de cicatrices.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn