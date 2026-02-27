Explication de la fin de Bridgerton saison 4 partie 2 : Benedict et Sophie se marient-ils ?

La saison 4 de Bridgerton partie 2 prend fin sur une fin digne d’un conte de fée très rose bonbon. Ok, jusque-là, c’est le conte de Cendrillon qui se concrétise. La frêle Sophie se fait sauver par le grand Benedict qui la demande ensuite en mariage en grande pompe devant la cour royale.

Mais la magie ne s’arrête pas là. Dans une première scène post-générique après la fin, on assiste au mariage, avec le retour surprise de Jonathan Bailey dans le rôle d’Anthony. Kate demande même qui sera le prochain à passer devant l’autel. Francesca et Eloise déclinent, laissant le mystère entier pour la saison 5. Aller ! Voyons ce qui s’est passé plus en détail.

Benedict et Sophie finissent-ils par se dire oui ?

Vous vous souvenez de la fin de la première partie, avec cette proposition pour le moins maladroite de Benedict qui demande à Sophie de devenir sa maîtresse ? Eh bien, la jeune femme ne l’entend pas de cette oreille. Elle rembarre vertement celui qui ose lui proposer un statut encore plus précaire que celui de domestique. S’ensuit un jeu du chat et de la souris où Benedict insiste sur l’impossibilité de leur union, et Sophie campe sur ses positions.

Entre deux disputes enflammées, la nature reprend ses droits et les voilà qui succombent dans l’intimité d’une chambre. Après ce moment d’égarement bien compréhensible, Sophie tente de prendre la poudre d’escampette et demande à Violet une lettre de recommandation pour se placer ailleurs. Mais la matriarche, qui flaire le secret, commence à creuser.

La machine s’emballe

Violet, aidée de Lady Danbury, découvre que Sophie est une enfant illégitime. Elle enrôle même Anthony pour raisonner son frère : épouser une femme de rang inférieur, sans reconnaissance officielle, ce serait le déshonneur assuré pour la famille Bridgerton. Benedict, prêt à s’exiler dans leur cottage champêtre, se heurte au veto maternel.

Le destin s’en mêle. Tandis que Sophie s’apprête à embarquer pour l’Amérique, la perfide Lady Araminta la fait emprisonner, l’accusant d’avoir volé ses clips à diamants et d’avoir usurpé une identité noble lors du bal de Violet. C’est Benedict, alerté par les domestiques, qui vole à son secours et la tire des geôles.

Le salut viendra d’une découverte capitale

Avec l’aide d’Eloise, Sophie met la main sur le testament de son père, le comte de Penwood. Ce document révèle que Lady Araminta touchait une rente pour garder Sophie à la maison, et surtout que le comte avait prévu une dot égale pour ses trois filles, Sophie comprise. Araminta avait détourné la part de Sophie pour financer le mariage de sa propre fille, Rosamund.

Convoquées par la reine Charlotte, les deux parties s’affrontent verbalement. Violet, fine stratège, propose un compromis honorable : Sophie sera présentée comme la cousine de Rosamund et Posy, officiellement reconnue par la famille Penwood. La réconciliation est scellée, et si vous avez la patience d’attendre la scène post-générique, vous verrez Benedict demander Sophie en mariage lors du bal. Leur union est célébrée dans la foulée.

Que deviennent les autres Penwood et Cressida Cowper ?

Forcément, la révélation de la dot de Sophie a des conséquences. Le prétendant de Rosamund se retire aussitôt, la jeune femme se retrouvant bien moins riche que prévu. Heureusement, Posy, la belle-sœur plus sympathique, trouve l’amour à son tour, encouragée par Eloise à suivre son cœur plutôt que les ordres de sa mère. On devine que cette romance inespérée sauvera les Penwood du déshonneur total.

Quant à Cressida Cowper, elle refait surface dans le rôle de la nouvelle Lady Penwood, installée dans l’ancienne demeure d’Araminta. Mais son retour dans le cercle social s’annonce compliqué. Elle tente de s’attirer les faveurs de Penelope, sans succès. Pire, lors du bal qu’elle organise, Penelope en profite pour faire une annonce retentissante : elle raccroche définitivement sa plume.

Que signifie cette annonce pour Lady Whistledown ?

Penelope a compris que le pouvoir et la notoriété de son alter ego commençaient à lui monter à la tête. Avec la bénédiction de la reine, elle décide de se consacrer à l’écriture d’un roman. Mais les gazettes de Lady Whistledown, elles, ne cessent pas pour autant. Quelqu’un d’autre a repris le flambeau, et pour l’instant, impossible de savoir qui se cache derrière cette nouvelle plume. Un mystère qui promet de tenir en haleine les amateurs de potins.

Francesca a-t-elle connu un sort plus heureux ?

Malheureusement, c’est l’histoire la plus poignante de cette seconde partie. Déjà en difficulté depuis la première partie, Francesca ploie sous la pression de devoir donner un héritier à son époux John et d’incarner l’épouse modèle. La présence envahissante de son cousin Michaela, qui s’incruste sans prévenir, n’arrange rien.

Et puis le drame frappe. À la fin de l’épisode 6, John meurt dans son sommeil, foudroyé par un anévrisme cérébral. L’épisode 7 est entièrement consacré à ses funérailles. Dans cette épreuve, Francesca et Michaela, qui avaient fini par créer un lien sincère, se soutiennent mutuellement. Michaela, avec sa vision plus libre du deuil, aide Francesca à honorer la mémoire de John à travers une célébration joyeuse, avant de disparaître sans un mot. Lors du mariage de Benedict et Sophie, Francesca confiera avec mélancolie qu’elle a déjà connu son « grand amour » et ne se remariera pas.

Violet a-t-elle trouvé l’amour avec Lord Anderson ?

Violet et Lord Anderson poursuivent leur relation en secret, mais la discrétion a ses limites. Anderson, fatigué de se cacher, propose à Violet d’officialiser ou d’en rester là. Elle accepte l’idée du mariage, et leurs fiançailles sont même annoncées dans l’épisode 6.

Pourtant, le doute s’installe. Violet réalise qu’elle n’est pas prête à se réengager aussi vite, et ses préoccupations pour Francesca prennent le pas. Lors du bal de fin de saison, Anderson réitère sa demande, mais Violet refuse. Elle préfère continuer à se découvrir en tant que femme libre, sans attaches. Les deux tourtereaux se séparent donc en bons termes, leurs aspirations divergentes les éloignant.

Lady Danbury obtient-elle enfin son congé de la reine ?

Oui, et c’est un moment d’émotion. La reine Charlotte organise un bal en l’honneur de Lady Danbury, honorant sa promesse de la laisser partir après qu’elle a formé sa remplaçante, Alice Mondrich. La reine, les larmes aux yeux, accepte ce qu’elle avait refusé si longtemps. On ne sait pas pour combien de temps Agatha s’absente, mais son absence pourrait bien se faire sentir dans la saison 5.

À qui s’attendre pour la saison 5 ?

Avec le couple Benedict et Sophie désormais installé, tous les regards se tournent vers Eloise. Elle a eu un rôle plus effacé dans cette seconde partie, mais sa mère avait fait d’elle et de Benedict ses priorités pour la saison. L’un des deux est casé, il n’en reste qu’un. Le schéma des livres, qui voit Francesca et Michaela (devenu Michael dans l’œuvre originale) entamer une relation amoureuse, pourrait également être adapté, même si rien n’est confirmé. Et puis, il faudra bien percer le mystère du nouveau visage de Lady Whistledown. La saison 5 s’annonce déjà pleine de promesses.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn