EZIlight Ambiant M : lumière et audio dans un seul objet déco

Pensée comme une lanterne nomade musicale, l’EZIlight Ambiant M combine design et performance pour créer une ambiance unique. Ce luminaire-enceinte offre une expérience lumineuse et sonore qui met en valeur votre intérieur comme vos espaces extérieurs.

L’EZIlight Ambiant M s’invite dans les salons comme sur les terrasses avec une promesse simple : transformer n’importe quel espace en scène lumineuse et musicale. Pensée comme un objet déco à part entière, cette lanterne haut de gamme veut séduire autant par son style que par sa polyvalence. La marque apporte une touche de modérnité la lumière d’ambiance.

Un design travaillé pour un usage intérieur comme extérieur

Derrière son apparente simplicité, l’Ambiant M cache un soin particulier apporté aux matériaux. Le corps en polyéthylène rotomoulé est traité anti-UV et anti-chocs. Il est associé à des pieds en chêne qui rappellent le mobilier scandinave. La poignée en cuir véritable, elle, ajoute une touche artisanale. « On voulait un produit qui traverse les années, autant par sa solidité que par son esthétique », glisse un membre de l’équipe de conception.

L’ensemble affiche une résistance qui réduit la crainte d’un usage nomade : la certification IP65 confirme que la lanterne ne craint ni la pluie, ni les éclaboussures, ni la poussière. De quoi l’emmener près d’une piscine, dans un spa ou en plein jardin sans se poser de questions.

Une expérience lumineuse et sonore pensée pour l’ambiance

La fonction 2-en-1 reste le cœur de la proposition. L’Ambiant M embarque trois intensités lumineuses pour varier l’atmosphère d’une pièce comme d’une soirée en extérieur, mais aussi une palette de couleurs. Cela va du turquoise au violet, en passant par le rouge ou le blanc. À chacun de choisir entre une teinte fixe ou un défilement continu.

Côté son, la lanterne surprend par sa puissance. Son enceinte intégrée atteint 25 W PMPO, une performance inhabituelle pour un objet de cette taille. L’idée est de proposer un petit spectacle son et lumière, prêt à accompagner un apéritif, une séance de lecture ou une projection improvisée.

Une utilisation nomade et connectée qui mise sur la simplicité

L’appairage Bluetooth a été pensé pour être immédiat : quelques secondes suffisent pour diffuser sa musique depuis un smartphone. L’appareil se transporte facilement grâce à sa légèreté et à sa poignée. Son autonomie atteint 6 heures, lumière et musique activées au maximum, après trois heures de recharge.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est possible d’associer deux lanternes EZIlight afin de créer un véritable son stéréo et piloter les deux appareils depuis une seule unité. Une manière, selon la marque, de « remplacer ponctuellement un home cinéma » puisqu’il suffit de connecter l’ensemble à une télévision. Et pour les longues soirées, la lanterne peut fonctionner sur secteur afin de ne jamais manquer d’énergie.

