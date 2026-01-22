Edel nativ Air d’intuis : l’eau chaude smart et responsable

Edel nativ Air, le nouveau chauffe-eau thermodynamique d’intuis, mise sur le fluide R290 et la connectivité pour conjuguer performance énergétique et confort durable. Une réponse innovante aux enjeux de rénovation.

intuis frappe fort avec sa nouvelle solution de production d’eau chaude sanitaire : Edel nativ Air. Conçu et fabriqué en France, ce chauffe-eau thermodynamique sur vecteur air repose sur le fluide R290 et une connectivité avancée pour allier performance énergétique, impact environnemental réduit et confort durable. Ce produit allie efficacité, durabilité et installation simplifiée pour les professionnels. Un pas de plus vers un habitat bas carbone.

Une efficacité énergétique pensée pour la transition

Le secteur du confort thermique entre dans une ère nouvelle avec l’arrivée d’Edel nativ Air. Ce chauffe-eau thermodynamique, qui capte les calories gratuites de l’air ambiant ou extérieur, promet une efficacité jusqu’à 70 % supérieure à celle des modèles électriques traditionnels. Son coefficient de performance (COP) de 3,19, mesuré sur air extérieur à +7 °C, en atteste : pour une unité d’électricité consommée, il restitue plus de trois fois d’énergie.

Autre point fort : l’utilisation du fluide frigorigène R290, dont le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est de seulement 3. Une performance éco-responsable qui répond concrètement aux enjeux de décarbonation du logement et assure un confort constant.

Un pilotage intelligent au cœur du quotidien

Edel nativ Air se distingue également par sa dimension connectée. Grâce à l’application intuis connect with Netatmo, les utilisateurs peuvent piloter leur production d’eau chaude à distance. Température de consigne, niveau d’eau disponible, suivi des consommations : chaque paramètre est accessible et ajustable en temps réel.

Des modes adaptés comme Eco, Boost ou Vacances permettent d’optimiser la chauffe selon les habitudes du foyer. En bonus, une passerelle de communication facilite l’intégration à un écosystème domotique existant. C’est un réel atout pour les foyers qui cherchent à réduire leur facture énergétique sans renoncer à leur confort.

Une conception durable et un savoir-faire français

Fabriqué sur le site de Feuquières-en-Vimeu (Somme), certifié Origine France Garantie, Edel nativ Air reflète l’engagement industriel d’intuis. Sa cuve en inox garantit une excellente résistance à la corrosion, même en cas d’eau agressive, et son fonctionnement sans anode sacrificielle évite tout besoin d’entretien courant. Les professionnels apprécieront une conception monobloc sans unité extérieure, ni manipulation de fluide frigorigène.

Compact, léger, et livré avec un sac de transport dédié, le produit a été pensé pour une installation simplifiée. Disponible en versions 200 L, 270 L et 270 L avec échangeur thermique, Edel nativ Air s’adapte aussi bien aux petites qu’aux grandes familles. Il est compatible avec le photovoltaïque et bénéficie d’aides financières telles que MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn