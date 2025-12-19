Éclairage solaire : Watt&Home trace sa voie

Depuis l’Isère, Watt&Home transforme la lumière en alliée durable des extérieurs. La marque mise sur le design, la technologie et la responsabilité environnementale.

Alors que l’éclairage extérieur se réinvente, Watt&Home confirme sa place de leader sur le marché solaire. Implantée en Isère, la marque conjugue technicité, design et respect de l’environnement. Elle franchit une nouvelle étape avec un rebranding fort et une garantie de cinq ans sur ses modèles phares. Une stratégie portée par une conviction : la lumière la plus durable est celle que le soleil nous offre chaque jour.

Une lumière solaire qui transforme notre rapport à la nuit

La transition énergétique s’invite dans nos jardins. Exit les lampes jetables, place à des solutions durables où la lumière devient complice des nuits d’été et des fins de journée d’hiver. Depuis 17 ans, Watt&Home s’impose comme une figure de proue de cette transformation silencieuse.

Née en Isère, la marque française n’a jamais considéré la lumière comme un simple flux lumineux, mais comme un art de vivre. En 2026, elle passe un cap symbolique avec un rebranding fort et des engagements concrets, notamment une garantie étendue à 5 ans sur ses modèles principaux.

Le design au service de l’usage

Chez Watt&Home, chaque lampe raconte une histoire. Conçues pour durer, elles marient formes équilibrées, matériaux robustes et technologies solaires de pointe. “Je ne pourrais pas travailler pour une entreprise qui n’a pas de vraies valeurs humaines et écologiques”, confie Delphine Chartron, membre de l’équipe depuis plus d’une décennie.

Son témoignage résume l’esprit d’une marque dans lequel les équipes travaillent main dans la main, du bureau d’études aux lignes de production. Le design, loin d’être décoratif, participe pleinement à l’usage : intensité maîtrisée, diffusion douce, formats adaptés aux espaces extérieurs.

Une nouvelle image pour un engagement renforcé

Watt&Home ne se contente pas de produire ! Elle pense, ajuste et structure une vision. Le nouveau logo, un hibou stylisé, évoque la justesse et la sérénité. Cela incarne vraiment le cap donné à la marque. Loin du greenwashing, l’entreprise aligne ses pratiques sur ses valeurs : suppression du transport aérien, réduction drastique des plastiques, bilan carbone étendu au Scope 3.

Sa chaîne de fabrication (conception en France, production encadrée en Asie) traduit un équilibre entre exigence industrielle et compétitivité. En parallèle, son réseau de distribution ciblé inclut Leroy Merlin ou Truffaut, ce qui renforce sa présence sur le terrain. Plus qu’un acteur de l’éclairage, Watt&Home s’impose comme une entreprise qui réinvente le quotidien avec une lumière plus juste, plus douce et profondément ancrée dans son époque.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn