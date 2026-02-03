Dragon Quest 7 Reimagined : un RPG intimidant devenu un chef-d’œuvre accessible

Rien qu’à l’évocation de Dragon Quest 7 Reimagined, les joueurs aguerris frémissaient : des dizaines d’heures, un début lent, un système complexe… Un RPG intimidant, certes, mais aujourd’hui réinventé !

Grâce à un relooking malin et des ajustements ingénieux, ce titan est devenu une aventure d’une accessibilité renversante. On vous explique comment ce mastodonte s’est transformé en un chef-d’œuvre accueillant, sans rien perdre de son âme épique. Prêt à embarquer ?

Dragon Quest VII était-il trop long pour son propre bien ?

Pour beaucoup de fans de RPG, le simple nom de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past évoque un sentiment… de vertige. Sorti originellement sur PlayStation en 2001, il est resté célèbre, voire infâme, pour sa longueur démesurée : comptez environ 75 heures pour l’histoire principale, et près de 100 heures pour tout voir. Un marathon qui a intimidé plus d’un joueur, moi y compris, malgré mon affection pour l’univers joyeux et les monstres loufoques du regretté Akira Toriyama.

Une réinvention était-elle nécessaire ?

La réponse est un oui retentissant, apporté par Dragon Quest 7 Reimagined. Ce remake n’est pas un simple relooking HD. C’est une refonte pensée avec une intention claire : respecter le temps du joueur tout en préservant l’âme du titre original. Le résultat est une version si bien polie qu’elle sert à la fois les puristes et offre une porte d’entrée parfaite pour les nouveaux venus dans la franchise.

Que raconte cette épopée réinventée ?

L’histoire, charmante et classique, reste celle des gentils contre le mal. Vous incarnez le Fils du pêcheur de l’île d’Estard, accompagné du prince turbulent Keifer et de la fougueuse Maribel. Ensemble, vous découvrez que votre monde n’est qu’un archipel perdu, et vous vous lancez dans un voyage temporel pour restaurer les continents disparus en aidant leurs habitants et en terrassant le mal. C’est simple, efficace, et délicieusement sincère.

L’astuce ne réside pas dans des coupes sombres, mais dans une optimisation intelligente de chaque système. Les combats au tour par tour peuvent être accélérés d’un simple bouton, et il est même possible d’en esquiver certains lorsque l’équipe est largement supérieure. Les rencontres aléatoires ont quasiment disparu, laissant le joueur maître de son engagement.

Le plus gros gain de temps vient de la refonte du système de vocations (les classes du jeu). Autrefois, changer de métier nécessitait un fastidieux pèlerinage au Temple d’Alltrades. Désormais, son gestionnaire est joignable à tout moment via une sphère magique.

Et le fameux système de classes, a-t-il été amélioré ?

Plus que ça, il a été brillamment modernisé. Le nouveau système « Moonlighting » permet désormais de faire progresser deux vocations simultanément, réduisant considérablement la répétition et encourageant l’expérimentation. Autre changement notable : la « Monstrologie ». Finie l’obligation de monter de niveau dans la classe d’un monstre spécifique. Dans Reimagined, les créatures puissantes laissent tomber des « Cœurs de Monstre » qui, une fois équipés, confèrent des capacités spéciales. Un Cœur de Slime, par exemple, augmente l’esquive.

Ce nouveau look est-il à la hauteur ?

Visuellement, le jeu adopte un style diorama, « jouetique », qui rend le monde et ses habitants absolument charmants. Si les personnages principaux peuvent paraître un peu raides par moments, cet esthétique fonctionne à merveille pour les donjons et, surtout, pour les iconiques monstres de Toriyama, qui n’ont jamais été aussi expressifs. Côté son, les thèmes musicaux classiques sont magnifiquement orchestrés, mais c’est le doublage voix qui vole la vedette. Les répliques en combat (« Easy peasy ! » de Maribel) sont un régal, même après des heures de jeu.

Ce remake est-il enfin l’appel à l’aventure qu’il méritait d’être ?

Absolument. Dragon Quest 7 Reimagined réussit le tour de force de se débarrasser de la réputation intimidante qui l’a poursuivi pendant 25 ans, sans sacrifier sa richesse ni son âme. Il redéfinit ce qui faisait la longueur du jeu : non pas une intrigue interminable, mais des mécaniques obsolètes. Ce remake n’est pas une simple mise à jour technique, c’est un acte de rédemption.

Il lance une invitation chaleureuse et enthousiaste à une nouvelle génération pour vivre cette aventure fondatrice, prouvant qu’un classique peut rester fidèle à lui-même tout en devenant résolument moderne. Un modèle à suivre pour bien d’autres titres qui méritent ce traitement d’amour.

Dragon Quest 7 Reimagined sort le 5 février 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X et PC.

