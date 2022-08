Abonnement Disney+ : préparez-vous à une hausse des prix

Disney+ a annoncé une augmentation de ses tarifs avec un abonnement avec publicité pour ceux qui veulent payer moins.

La plateforme de streaming Disney+ emboîte le pas de Netflix en annonçant une hausse de 38 % de son abonnement sans publicité. C’est la plus importante hausse de tarifs affichée par Disney depuis son lancement. L’abonnement avec publicité aura ainsi le même tarif que celui sans publicité actuellement. Disney+ a donc décidé de positionner son abonnement le moins cher sur l’offre préexistante.

Disney+, une augmentation du frais d’abonnement

Les rumeurs le sous-entendaient déjà depuis le début de 2022 et le cauchemar des abonnés Disney+ a fini par se réaliser. Ce n’est toutefois pas une surprise, car Disney+ en a déjà parlé en mars de cette même année.

Actuellement, l’abonnement mensuel à ce service de streaming coûte 8,99 euros. Elle devrait passer à environ 11,99 euros le 8 décembre prochain. Ce changement de tarif sera lancé le même jour que la version avec publicité de ce service aux Etats-Unis. En France, on s’attend à ce que Disney+ augmente aussi le frais de son abonnement à cette même date.

Disney+ aurait ainsi suivi l’initiative de ses concurrents à savoir HBO Max et Netflix qui ont aussi décidé d’augmenter leurs tarifs. Le service standard de ces derniers est désormais plus cher. Ils prépareraient également des déclinaisons sans publicités. Netflix a d’ores et déjà annoncé que son abonnement sans publicités contiendra plus de programmes.

Les abonnés à Disney+ auront par contre accès au catalogue complet qu’ils optent pour la version avec ou sans publicité. Toutefois, ils devront endurer dans les quatre minutes de publicité par heure de visionnage. Disney+ a cependant consenti à n’intégrer aucune publicité dans ses programmes préscolaires.