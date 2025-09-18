Digimon Story: Time Stranger – Tous les digimon jouables confirmés par un leak !

Un leak explosif vient de révéler la liste tant attendue des Digimon jouables dans Digimon Story: Time Stranger ! Des classiques aux nouvelles recrues, la dream team numérique n’attend plus que vous.

Agumon, Gabumon, et bien d’autres surprises sont au rendez-vous pour cette aventure temporelle. Préparez-vous à former l’équipe ultime et à vivre une fusion de nostalgie et de nouveauté. L’aventure digi-virtuelle n’a jamais été aussi prometteuse !

Digimon Story: Time Stranger, le jeu qui va faire exploser votre Pokédex numérique !

Une fuite massive vient de révéler l’impressionnante liste de plus de 450 Digimon présents dans Digimon Story: Time Stranger ! Soit 111 créatures supplémentaires par rapport à Cyber Sleuth.

De Agumon à des nouveautés rares comme Aegiosmon, en passant par les stars de Digimon Frontier, le bestiaire est si riche qu’il faudra des semaines pour toutes les découvrir. Les fans vont pouvoir préparer leurs équipes dream : évolution, compétences spéciales et personnalités uniques sont au rendez-vous.

Un RPG tactique qui mise sur la profondeur

Time Stranger promet des combats au tour par tour stratégiques, où la personnalisation de votre équipe sera clé. Digivolutions, talents d’Agent et système de personnalité des Digimon ajoutent des couches tactiques passionnantes. Cela rend ce jeu vidéo très intéressant.

Ce qui est super ce sont les quality-of-life features accélèrent le rythme des batailles sans sacrifier la complexité. Préparez-vous une équipe équilibrée ou opterez-vous pour la puissance brute ?

Fuite organisée ou heureuse surprise ?

La liste complète, dévoilée via une datamine de la démo, a été partagée sur Reddit avec tous les chemins d’évolution — même si les exigences précises restent mystérieuses. Certains absents de Cyber Sleuth manquent à l’appel (adieu les Sistermon !), mais les nouveautés compensent largement. Et avec une saison passée déjà confirmée, le roster pourrait encore s’étoffer.

Préparez-vous à plonger dans l’aventure ultime

Sorti en quelques semaines, ce nouvel opus s’annonce comme le Digimon RPG le plus ambitieux à ce jour. Entre nostalgie pour les anciens et découvertes pour les nouveaux, Time Stranger a tout pour devenir une référence du genre. Alors, prêt à dompter les 450 Digimon et à écrire votre légende ?

