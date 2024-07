Gotham en ébullition : « The Penguin » débarque bientôt !

Lors d'un panel dédié à « The Penguin » au Comic-Con de San Diego, les créateurs principaux de la série, dont la showrunner Lauren Lefranc, ont annoncé une grande nouvelle. Le 19 septembre prochain, Gotham couronnera un nouveau roi avec la première de la série originale HBO. Ils ont également dévoilé la bande-annonce officielle.

« The Penguin » est un dérivé du film « The Batman » de Matt Reeves sorti en 2022. La série suit Oswald « Oz » Cobb, alias le Pingouin (interprété par Colin Farrell), alors qu'il se fraie violemment un chemin vers le sommet du monde criminel de Gotham.

L'histoire se déroule une semaine après les événements de « The Batman« , après que le Riddler (Paul Dano) ait tué le précédent chef de la mafia de Gotham, Carmine Falcone (John Turturro). Avec la ville inondée et un vide de pouvoir parmi les gangsters, c'est l'environnement idéal pour qu'un Pingouin prospère.

Les bandes-annonces ont déjà montré que la mort de Falcone a instantanément déclenché une guerre pour le pouvoir. Falcone avait deux enfants légitimes, dont Alberto (Michael Zegen) et Sofia (Cristin Milioti). Alors que Johnny Vitti (Michael Kelly), ancien sous-chef de Falcone, tente de mettre Alberto et Sofia en ordre. Pendant ce temps, Oz profite du chaos pour planifier la prise de contrôle de l'entreprise familiale Falcone.

Une bande-annonce riche en révélations

Elle montre Cobblepot tentant de s'emparer du commerce de drogue de Gotham, mais il se heurte rapidement à Sofia, alias « The Hangman », tout juste sortie d'un séjour à Arkham. On y voit également une relation de mentorat avec un gangster beaucoup plus jeune. Parallèlement, la série aborde des problématiques œdipiennes complexes.

Des créateurs passionnés

Farrell, Milioti, Lefranc, Feliz, Reeves, le producteur Dylan Clark et le maquilleur du Pingouin, Mike Marino, étaient tous présents pour la première de la bande-annonce et ont discuté de la série lors du panel dans le Hall H. Reeves a qualifié la série d'éléments de sa « Batman Epic Crime Saga« .

Lefranc a exprimé son affection pour ce personnage tordu, qu'il a comparé à Buddy Cianci, le maire charismatique, mais controversé de Providence. Clark a qualifié Lefranc et Farrell de « jeunes psychologiquement blessés« , mais d'une manière élogieuse. Farrell, de son côté, a plaisanté en disant qu'il n'avait « jamais ressenti un tel manque de propriété sur un personnage ».

Reeves a confirmé que la série « The Penguin » est bien ancrée dans l'univers de son film « The Batman ». Cette série servira de pont vers le prochain opus de la saga, dont le tournage est prévu pour l'année prochaine. La série promet d'approfondir l'univers sombre et complexe de Gotham.

« The Penguin » promet d'être un ajout fascinant à l'univers de Batman avec une histoire riche en intrigues et en rebondissements. Les fans de « The Batman » ont de quoi se réjouir alors que la série se prépare à offrir une nouvelle perspective sur le monde criminel de Gotham. Ne manquez pas la première le 19 septembre sur HBO.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.