De la console au cinéma : L’adaptation de Split Fiction commence fort !

L’univers du jeu vidéo Split Fiction va bientôt envahir les salles obscures ! À peine sorti, ce hit coopératif développé par Hazelight Studios fait déjà l’objet d’une intense bataille entre les studios hollywoodiens pour son adaptation au grand écran. Ce film a tout ce qu’il faut pour devenir le prochain grand succès issu du monde du gaming.

Split Fiction, un jeu phénomène qui attire Hollywood

Depuis son lancement, ce jeu vidéo affole les compteurs. Ils ont d’ailleurs vendu plus de deux millions de copies en deux semaines. Il a aussi décroché un score exceptionnel sur Metacritic. Bref, le jeu est vite devenu l’un des plus gros succès récents d’Electronic Arts. Son concept original, où deux autrices sont piégées dans leurs propres univers imaginaires, a conquis les joueurs et la critique. Cet accomplissement n’a pas échappé à Hollywood. Une guerre d’enchères est déjà en cours pour acquérir les droits d’adaptation.

Derrière ce projet ambitieux sur Split Fiction, on retrouve Story Kitchen. Cette société avait déjà vendu les droits d’It Takes Two, un jeu pour les couples gamers, à Amazon MGM Studios. Selon des sources présentes à la Game Developers Conference (GDC), les équipes travaillent activement à réunir un casting prestigieux. On peut également s’attendre à voir un réalisateur de renom à la tête du projet, ainsi que des scénaristes capables de transposer la magie du jeu à l’écran.

Un défi de taille pour une adaptation réussie

Si le potentiel de Split Fiction au cinéma est indéniable, son adaptation pose néanmoins plusieurs défis. En fait, l’un des points forts du jeu réside dans son gameplay coopératif innovant et son interaction dynamique entre les deux personnages, Mio et Zoe. Transposer cette mécanique dans un film sans perdre l’essence de l’expérience vidéoludique sera ainsi une tâche ardue.

Mais ce n’est pas tout. Bien que l’histoire de Split Fiction soit captivante, certains critiques estiment que c’est avant tout la dimension ludique qui fait son succès. L’enjeu sera donc d’offrir un film visuellement époustouflant, mais sans s’éloigner de l’esprit du jeu. Cela dit, on est face à un engouement sans précédent ainsi qu’à des studios prêts à tout pour en faire un blockbuster. Cette adaptation cinématographique a alors toutes les cartes en main pour devenir un véritable phénomène.

