Pourquoi DC fait de meilleures séries TV que Marvel ?

Marvel Cinematic Universe est en général mieux construit que le DCEU sauf sur certains points. Voici les choses que les séries de DC font mieux que celles de Marvel.

En matière de super-héros, les studios DC et Marvel sont des références. Leurs fans sont perpétuellement en train de comparer les super-héros, leurs pouvoirs, les films et les séries. Bien que Marvel propose de superbes programmes, il y a des points sur lesquels excellent les programmes de DC. Voici quelques-uns des points sur lesquels DC se démarque.

DC essaie toujours de proposer la meilleure qualité

DC fait l’objet d’une surveillance constante de la part du public qui ne lésine d’ailleurs pas sur les critiques. Le studio en est devenu de plus en plus prudent.

Pour éviter les fausses notes, DC essaie toujours de surpasser la qualité de la série précédente. Il sait éveiller l’intérêt du spectateur en lui donnant des frissons et quelques indices sur ce qui va se passer dans les prochaines saisons.

DC utilise plus d’effets spéciaux que Marvel

Il semble que Marvel a tendance à dédaigner les effets spéciaux. Or, ces derniers donnent aux super-héros leur nature fondamentale pour aboutir à des histoires plus réalistes.

DC n’a, quant à lui, pas peur d’ajouter un grain de folie dans tout ce qu’il fait. Les effets spéciaux sont présents là où on en a besoin, c’est notamment le cas dans la série Arrow. Le budget de ce studio est certes faible, mais il manie bien les effets spéciaux pour un résultat fantastique.

DC écoute plus ses fans que Marvel

Marvel n’écoute pas les avis de ses fans, c’est un fait. Ses séries ont un succès retentissant, mais le studio semble être déconnecté de ses fans. Il ne daigne généralement pas changer son programme en fonction des demandes des téléspectateurs.

DC se démarque ici positivement de Marvel en écoutant ses fans. Comme ce qu’il a fait en faisant revenir Arrow à ses racines selon les désirs de ses amateurs. Certes, cela ne fonctionne pas toujours, mais cela a au moins le mérite de donner aux fans l’impression d’être connectés à la franchise.

DC met en scène plus fréquemment des cross-over

Ce point est surtout l’apanage de DC. Ses scénaristes adorent mettre en scène plusieurs super-héros issus de séries différentes pour créer des événements à la hauteur de l’attente des fans.

Marvel en propose, mais pas aussi fréquemment que DC. Or, il est plus que passionnant de voir les univers se connecter et les différents héros se réunir.