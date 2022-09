Alexa : Comment configurer le géorepérage pour ses routines ?

Voici comment configurer le géorepérage pour le combiner avec les diverses routines d’Alexa afin d’en tirer amplement partie.

Le géorepérage semble être une notion de haute technologie. Alexa facilite cependant les choses en personnalisant une large palette d’actions en fonction de votre emplacement. Combinée aux bons appareils, cette fonction pourrait être particulièrement intéressante. Voici comment faire pour combiner cette fonction de géorepérage aux routines d’Alexa.

La procédure de configuration du géorepérage avec les routines d’Alexa

1- Lancez Alexa sur un appareil que vous aurez toujours sur vous lorsque vous quitterez la maison. Vous devrez préalablement activer les services basés sur la localisation sur cet appareil.

2- Cliquez sur le menu Plus sur la page d’accueil d’Alexa. Sélectionnez Routines dans la liste affichée.

3- Cliquez sur Plus dans le coin supérieur droit pour créer une nouvelle routine. Pour que ce géorepérage fonctionne, assurez-vous d’avoir des appareils compatibles à Alexa. Vous n’aurez ainsi aucun souci à configurer vos routines. Pour plus de certitude, accédez à Appareil sur Alexa. Vous pouvez y vérifier que tous les appareils que vous voulez contrôler via Alexa, y sont configurés.

4- Nommez maintenant votre routine.

5- Sélectionnez Lorsque pour avoir toute une liste de déclencheurs pour lancer votre routine. Cliquez ensuite sur Emplacement. Vous pouvez maintenant activer les services basés sur la localisation sur votre appareil s’il le faut.

6- Définissez maintenant une adresse permanente de domicile ou de travail. Vous pouvez aussi utiliser votre position actuelle si vous êtes dans votre maison. Décidez maintenant si la routine doit se déclencher lorsque l’appareil arrive ou s’en va de cette adresse venant d’être définie.

7- Sélectionnez Ajouter une action et choisissez ce que la routine de géorepérage devra faire. Vos options s’affichent, mais il est conseillé de sélectionner Maison connectée. Vous pourrez ainsi passer en revue tous vos appareils connectés.

8- Sélectionnez maintenant Enregistrer pour sauvegarder votre routine. Souvenez-vous que l’activation se base sur la localisation. Gardez donc toujours vos services basés sur la localisation activés sur votre appareil. Alexa se chargera du reste.

Quelques limites du système

Si votre Alexa a plusieurs utilisateurs, veillez à créer un profil distinct pour chacun. Chaque utilisateur peut ainsi avoir ses propres routines. Souvenez-vous que la fonction n’est pas disponible dans toutes les régions et qu’elle ne fonctionne pas si votre appareil est en mode veille ou éteint.