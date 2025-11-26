Comment avoir Spotify Premium gratuit en 2025?

Spotify est une plateforme qui permet d’écouter de la musique sans publicités, en haute qualité, et même hors ligne.

Cependant, son tarif d’abonnement reste un obstacle pour de nombreux utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes à la recherche de moyens pour bénéficier de Spotify Premium gratuitement en 2025.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Si vous faites partie de ce lot, lisez la suite de ce guide pour voir les méthodes les plus courantes ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Pourquoi vouloir Spotify Premium gratuit ?

Avec un abonnement Spotify, vous écoutez votre musique sans publicité et pouvez télécharger vos titres préférés en haute qualité. C’est bien plus agréable que la version gratuite limitée par les pubs.

Cependant, tout le monde ne veut pas ou ne peut pas payer l’abonnement chaque mois. Cela coûte souvent entre 10 et 15 euros, ce qui est trop cher pour certaines personnes. Du coup, beaucoup de gens cherchent des moyens pour avoir Spotify Premium sans payer.

Sur internet, il y trouve des astuces et des idées pour y arriver. Certaines méthodes sont même légales, comme le partage abonnement, qui permet de partager un compte Premium avec d’autres personnes à moindre coût.

Obtenez un essai gratuit de Spotify Premium grâce aux offres officielles

Spotify propose régulièrement des périodes d’essai gratuites pour sa version Premium. Elles vont généralement d’un mois, parfois jusqu’à trois mois selon les promotions. C’est la méthode la plus sûre et légale pour tester Premium sans dépenser un centime. Pour en profiter :

• Rendez-vous sur le site officiel Spotify.

• Créez un compte ou connectez-vous.

• Lancez la période d’essai.

Néanmoins, il vous faudra avoir une carte bancaire valide pour activer la période d’essai. Le Spotify abonnement se renouvelle automatiquement si vous ne l’annulez pas avant la fin de la période.

Obtenez Spotify Premium gratuitement via des plateformes de partage

Une autre solution pour payer moins cher, voire ne rien payer du tout, c’est de partager un abonnement Spotify Premium en famille ou en duo.

Spotify propose justement un abonnement spécial appelé « plan famille » qui permet à 6 personnes d’avoir chacune leur propre compte avec leur musique, leurs playlists, et tout ça sans se mélanger.

En divisant le prix de l’abonnement entre tous les membres, chacun paie beaucoup moins que s’il devait s’abonner seul. Par exemple, au lieu de payer 10 euros, vous pouvez payer seulement 2 ou 3 euros par mois.

Même si vous n’avez personne avec qui partager, des plateformes comme GamsGo permettent de rejoindre un groupe d’abonnement déjà existant. Vous payez votre part chaque mois et vous avez accès à un compte Premium sans prise de tête. C’est pratique, sécurisé et beaucoup moins cher que l’abonnement classique.

Essai gratuit via une promotion d’une marque tierce

Parfois, les marques ou services partenaires de Spotify proposent des offres spéciales. Par exemple, H&M offre 3 mois gratuits, et devenir partenaire Starbucks permet également d’obtenir Spotify Premium gratuitement.

Cependant, ces promotions sont généralement limitées dans le temps, il est donc important de rester vigilant pour ne pas manquer l’occasion d’en profiter.

Ces offres sont intéressantes, car elles vous permettent de profiter jusqu’à 6 mois de Spotify Premium gratuitement via un service que vous utilisez déjà, comme le Xbox Game Pass Ultimate. Vous bénéficiez ainsi d’une écoute de haute qualité sans publicité, sans avoir à sortir votre carte de crédit.

Spotify++: Premium gratuit (iOS)

Spotify++ est une version modifiée de l’application Spotify conçue pour iOS. Elle permet d’avoir toutes les fonctionnalités Premium sans abonnement.

Comme elle n’est pas disponible sur l’App Store, il faut passer par une boutique d’applications tierce, comme AltStore ou TweakBox, pour l’installer.

En revanche, cette solution a ses contraintes : le certificat de l’application doit être renouvelé tous les 7 jours, faute de quoi elle cesse de fonctionner.

De plus, ce n’est pas une méthode approuvée par Spotify ; elle peut entraîner des dysfonctionnements, faire sauter la garantie de votre appareil et augmenter les risques de sécurité.

Spotify Mod APK: Premium gratuit (Android)

Sur Android, beaucoup de personnes cherchent à obtenir Spotify Premium gratuitement en installant une version modifiée de l’application, appelée Spotify Mod APK.

Ces versions piratées permettent de supprimer toutes les publicités, de profiter de la lecture hors ligne et d’accéder à toutes les fonctionnalités réservées aux abonnés Premium, sans avoir à payer.

Pour faire simple, il suffit de récupérer un fichier APK modifié sur un site en qui vous avez confiance. Ensuite, allez dans les réglages de votre téléphone et activez l’option qui permet d’installer des applis en dehors du Play Store. Une fois que c’est fait, installez l’appli et connectez-vous avec votre compte Spotify.

Cependant, cette solution comporte plusieurs risques importants. Ce type de logiciel peut souvent contenir des logiciels malveillants susceptibles d’endommager votre téléphone ou de voler vos données personnelles.

De plus, l’utilisation d’une version modifiée enfreint les conditions d’utilisation de Spotify et constitue une violation. Cela peut entraîner la suspension, voire la suppression définitive de votre compte.

En outre, ces versions piratées sont généralement instables, présentent des dysfonctionnements fréquents et ne peuvent pas être mises à jour automatiquement, ce qui peut entraîner de nombreux désagréments lors d’une utilisation à long terme.

Résumé

En 2025, il existe de nombreuses façons d’obtenir Spotify Premium gratuitement. Cependant, il est important d’en peser soigneusement les avantages et les inconvénients.

En termes de sécurité et de légalité, obtenir Spotify Premium via GamsGo reste la meilleure option. La plateforme vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités Premium en toute tranquillité et à un coût bien plus abordable.

FAQ

Spotify Premium gratuit, est-ce légal ?

Les essais officiels et les offres promotionnelles le sont. Les versions modifiées d’application ne le sont pas et violent les conditions d’utilisation Spotify.

Puis-je partager un compte Spotify Premium ?

Oui, avec un abonnement famille ou duo, vous pouvez partager légalement un compte entre plusieurs utilisateurs.

Spotify++ est-il disponible sur Android ?

Non, Spotify++ est une version modifiée spécifique à iOS. Sur Android, on utilise plutôt des APK modifiés.

Quels sont les risques d’utiliser un APK modifié ?

Malware, suspension de compte, perte de données, instabilité de l’application. Il faut être prudent.

Spotify propose-t-il toujours des essais gratuits en 2025 ?

Oui, Spotify continue d’offrir des périodes d’essai gratuites pour ses nouveaux utilisateurs.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.