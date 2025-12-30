La collection Lexon x Koons fait entrer l’art chez vous

Lexon et Jeff Koons réinventent le célèbre Balloon Dog en une lampe et une enceinte au design translucide. Quand l’art contemporain rencontre le design fonctionnel, l’icône devient objet du quotidien.

Quand le design rencontre l’art contemporain, cela donne naissance à des objets à la frontière entre sculpture et technologie. Avec sa nouvelle collection imaginée en collaboration avec Lexon et le musée The Broad, Jeff Koons réinvente son iconique Balloon Dog dans deux créations inédites : une lampe et une enceinte au design translucide et sculptural.

Une œuvre culte transposée dans le quotidien

Créé dans les années 1990, le Balloon Dog de Jeff Koons s’est imposé comme l’un des symboles les plus puissants de l’art contemporain. Koons transpose un simple ballon en forme de chien dans une version monumentale et métallique. Par ce geste, il interroge les notions d’éphémère et de pérennité, de banalité et de sacré. Loin d’être un simple objet décoratif, cette sculpture exprime l’enfance, le jeu et le regard que nous portons sur les objets du quotidien.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle forme de vie que l’artiste insuffle à son œuvre. Grâce à Lexon, spécialiste du design fonctionnel depuis plus de 30 ans, le Balloon Dog devient tour à tour lampe et enceinte, sans rien perdre de sa puissance esthétique.

Lexon et Koons : une collaboration audacieuse

Ce partenariat entre Lexon, Jeff Koons et le musée The Broad propose bien plus qu’un produit : il raconte une histoire. L’ambition ? Sortir l’art des galeries et le faire entrer dans les foyers, le rendre tangible, utile, mais toujours porteur de sens. La Balloon Dog Lamp, avec ses tubes lumineux orangés, et le Balloon Dog Speaker, avec ses composants visibles, s’inscrivent dans cette volonté de démocratiser la créativité.

« L’idée était de conserver l’âme du Balloon Dog tout en y intégrant une fonction contemporaine », explique un membre de l’équipe design. Le résultat est bluffant : des objets lumineux, interactifs, et profondément ancrés dans notre époque.

Entre collection et accessibilité

Chaque pièce est gravée de la signature de l’artiste, sous ses pattes avant, et livrée avec un certificat d’authenticité orné d’un hologramme. À 750€, la lampe comme l’enceinte s’inscrivent dans une démarche de collection, mais restent bien plus accessibles que les œuvres monumentales de Koons exposées dans les plus grands musées. Cette collection réinterprète l’icône du Balloon Dog sous un design translucide et technologique. Elle incarne une nouvelle manière de vivre l’art : plus proche, plus tactile, mais toujours chargée de sens.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

