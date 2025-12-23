Christopher Nolan écorne-t-il l’histoire de la Grèce ? Les erreurs pointées dans le trailer de L’Odyssée

Le trailer de L’Odyssée, le dernier film de Christopher Nolan, a enflammé les réseaux sociaux, mais pas seulement pour ses images épiques. Des puristes et historiens pointent déjà des anachronismes et des libertés artistiques qui feraient peut-être frémir Homère lui-même.

Le réalisateur, connu pour son souci du détail, aurait-il cette fois écorché la mythologie grecque ? Plongée dans les polémiques qui agitent le Parnasse du cinéma.

L’Odyssée de Nolan : Le trailer passe-t-il l’examen historique ?

La première bande-annonce de L’Odyssée, le dernier film épique de Christopher Nolan, a déclenché un raz-de-marée d’enthousiasme… et un débat enflammé sur son exactitude historique. Si le film n’est pas un documentaire, les passionnés d’archéologie et les fans d’Homère scrutent chaque détail. Alors, entre les casques et les navires, le réalisateur réputé pour son souci du détail a-t-il cette fois pris quelques libertés avec l’Histoire ?

Les casques des héros sont-ils conformes à ceux de l’ère archaïque ?

La polémique a enflé dès la première image officielle de Matt Damon en Ulysse. Le trailer confirme son apparence : une armure globalement inspirée de celle des hoplites de l’époque archaïque, ce qui n’est pas en soi une erreur flagrante par rapport à L’Odyssée d’Homère.

En effet, bien que l’action du poème se situe à l’Âge du Bronze, Homère décrit souvent les équipements de son époque à lui, l’Archaïque. Ses guerriers portent ainsi des casques corinthiens en bronze, couvrant toute la tête avec une fente pour les yeux et la bouche, surmontés d’une crête.

Le film s’en approche, mais avec un ajustement majeur pour Hollywood : le casque d’Ulysse est bien plus ouvert à l’avant que son modèle historique, visiblement pour laisser voir le visage de la star. Une licence artistique compréhensible, mais qui fait tiquer les puristes.

Le casque d’Agamemnon est-il plus proche de Batman que d’un roi grec ?

Curieusement, le casque d’Agamemnon, devant lequel s’agenouille Ulysse, est lui bien plus fermé, donc plus fidèle en apparence. Mais c’est là que les problèmes s’accumulent. Premièrement, il est incroyablement épais – plusieurs centimètres au lieu des quelques millimètres de bronze battus de l’époque, ce qui lui ôte tout réalisme. Ensuite, sa forme épouse étrangement les contours d’un visage humain, à l’opposé des casques grecs, beaucoup plus plats. Certains commentateurs n’ont pas manqué de le comparer à… la cagoule de Batman. Cerise sur le gâteau, Agamemnon est vêtu de noir, tandis que l’Iliade décrit son armure comme brillante et colorée.

Les navires de Nolan ressemblent-ils à des drakkars vikings ?

L’autre grand point de discorde concerne la flotte grecque. Les navires homériques, connus par les textes et les peintures sur vase, étaient des galères légères à un seul pont et une seule voile, noires (à cause du goudron) avec une proue souvent colorée (souvent en rouge). Ils avaient une étrave (steira) proéminente. Certaines mentions chez Homère laissent aussi penser à des birèmes (à deux rangées de rameurs).

Le trailer montre des navires avec un seul pont et une voile unique, et une couleur sombre globalement correcte. Mais les libertés prises sont criantes : l’étrave iconique est totalement absente, et la proue n’affiche aucune couleur vive, restant d’un noir uniforme. Pour ces raisons, plusieurs observateurs ont noté que les vaisseaux de Nolan ressemblaient davantage à des drakkars vikings qu’à des trières grecques.

Si Christopher Nolan a toujours prôné le tournage en conditions réelles, il semble que pour plonger le public dans le mythe, il ait choisi ici une esthétique épique et lisible plutôt qu’une reconstitution archéologique stricte. Le débat, lui, est déjà bien lancé sur l’Olympe des réseaux sociaux.

