Retrouvez les Choice Day chez AliExpress !

AliExpress organise actuellement un événement spécial sur son site : les Choice Day. Il vous permet de profiter de quelques avantages financiers, une solution préconisée si vous souhaitez réaliser des économies. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur les Choice Day chez AliExpress : un phénomène passager.

Les avantages des Choice Day chez AliExpress

Avant toute chose, il convient de préciser que les Choice Day chez AliExpress vont se terminer le 3 mars prochain. Vous avez donc intérêt à vous rendre rapidement sur son site officiel si vous voulez profiter au maximum de tous les avantages accordés. Pour faire simple, vous aurez droit à une livraison gratuite et à un coupon de réduction si vous atteignez un certain plafond. Il faut également parler des grandes soldes qui sont actuellement pratiquées sur AliExpress.

Livraison gratuite dès 10 $ US

Si vous faites un achat valant plus de 10 $ US sur AliExpress pendant les Choice Day, votre commande vous sera livrée gratuitement. Autrement dit, vous n’aurez aucun frais supplémentaire à payer, quelle que soit la taille du produit à expédier. Les délais appliqués, eux, restent inchangés : il faut attendre en moyenne 3 à 60 jours avant de recevoir son colis. Ils dépendent principalement de votre choix de livraison.

Coupon de réduction de -10 %

En dépassant la barre des 15 $ d’achat sur AliExpress, vous gagnerez un coupon de réduction de -3 $ US. Si votre dépense atteint les 30 $, le rabais accordé sera fixé à -6 $ US. Autrement dit, vous n’aurez à payer que 24 $ pour votre achat de 30 $. En plus, la livraison de votre commande vous sera offerte grâce à l’autre avantage des Choice Day.

Soldes pouvant aller jusqu’à -67 %

D’incroyables offres promotionnelles sur les produits high-tech sont actuellement proposées sur le site d’AliExpress. La réduction des prix varie de -29 % à -67 %. Vous pourrez vous procurer des gadgets technologiques dès 5 $ US, voire beaucoup moins.

Les produits à acheter durant les Choice Day chez AliExpress

Parmi les meilleurs produits vendus durant la promotion sur AliExpress des Choice Day se trouvent :

une montre intelligente pour femmes avec plein écran tactile et Bluetooth Reloj Mujer : 10,53 $ au lieu de 29,26 $ (-64 % de réduction) ;

avec plein écran tactile et Bluetooth Reloj Mujer : 10,53 $ au lieu de 29,26 $ (-64 % de réduction) ; une tondeuse électrique à affichage numérique rechargeable : 11,60 $ au lieu de 16,57 $ (-29 % de réduction) ;

à affichage numérique rechargeable : 11,60 $ au lieu de 16,57 $ (-29 % de réduction) ; des écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth 5.2 avec micro Lenovo : 13,11 $ au lieu de 30,49 $ (-57 % de réduction) ;

sans fil Bluetooth 5.2 avec micro Lenovo : 13,11 $ au lieu de 30,49 $ (-57 % de réduction) ; un irrigateur buccal rechargeable par USB : 14,08 $ au lieu de 28,16 $ (-50 % de réduction) ;

par USB : 14,08 $ au lieu de 28,16 $ (-50 % de réduction) ; un bracelet de sport intelligent avec Bluetooth : 9,46 $ au lieu de 13,51 $ (-29 % de réduction) ;

avec Bluetooth : 9,46 $ au lieu de 13,51 $ (-29 % de réduction) ; un répulsif de moustiques à ultrasons avec veilleuse : 4,61 $ au lieu de 8,38 $ (-45 % de réduction).

Il convient de préciser qu’il ne s’agit là que de quelques idées de produits à acheter durant les Choice Day chez AliExpress. Si vous êtes à la recherche d’autres gadgets high-tech, n’hésitez pas à consulter directement le catalogue disponible sur le site officiel d’AliExpress.