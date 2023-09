Baldur’s Gate 3 : comment changer l’apparence de son personnage dans ce RPG ?

Est-ce qu’il est possible de changer l’apparence de son personnage dans Baldur’s Gate 3 ? Si oui, comment ? Découvrez la réponse dans ce qui suit !

Lorsque vous commencer à jouer à Baldur’s Gate 3, vous aurez besoin de temps. Effectivement, il vous faudra beaucoup de temps, pour peaufiner votre personnage. Cela en vaut le coup puisque l’éditeur de personnage ne sera plus disponible une fois que vous aurez finalisé vos changements.

Du choix de la carnation jusqu’à la classe, en passant par la coiffure de votre personnage, vous avez à votre disposition de nombreuses options qui vous permettra de créer votre avatar. De quoi profiter pleinement de chaque aventure !

Nous savons que vous êtes nombreux à remettre à plus tard la création de votre avatar dans Baldur’s Gate 3. Qui ne rêve pas de passer directement au jeu ! Le seul souci c’est qu’en sautant cette étape, vous ne serez plus en mesure de revenir vers l’éditeur de personnage. C’est pour cette raison qu’il est judicieux de créer son personnage en bonne et due forme avant de commencer Baldur’s Gate 3.

Par contre, si vous souhaitez changer l’apparence de votre personnage, il faut attendre la nouvelle mise à jour de Larian. En effet, le jeu a reçu de nombreuses mises à jour depuis sa création, et cela sera également le cas pour le changement d’apparence du personnage dans Baldur’s Gate 3.

Nous ne savons pas encore comment les gamers pourront retoucher leur avatar mais tout ce que nous savons, c’est qu’une mise à jour sera dédiée à cette option. Jusqu’à l’heure où nous écrivons, aucune date de sortie pour cette nouvelle option n’a été officialisée. En attendant, vous devriez patienter et profitez du jeu tout en mettant entre parenthèses l’apparence de votre personnage actuel !