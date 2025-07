Cette plateforme esport va changer votre façon de jouer online

Vous êtes fatigué de tomber sur des coéquipiers qui ruinent toutes tes parties classées ? Une plateforme esport venue de France pourrait bien chambouler votre expérience de jeu compétitif.

L’esport pèse aujourd’hui plus de 1,4 milliard de dollars, avec plus de 300 millions de fans actifs. Pourtant, l’expérience des joueurs reste souvent plombée par un obstacle bien connu : le matchmaking automatique. Ce système génère trop souvent des équipes bancales, sans affinités ni stratégie commune.

Résultat : des parties frustrantes, peu de plaisir et une progression ralentie dans les classements compétitifs. Même les plus doués peinent à se faire remarquer par les structures sérieuses. L’écart se creuse entre joueurs motivés et visibilité réelle sur les scènes esportives.

Curry.gg arrive avec une approche différente de l’esport

Créée par la société française Erisia, la plateforme esport Curry.gg entend transformer la donne. Elle permet aux joueurs de tous niveaux de se connecter avec des coéquipiers qui leur ressemblent vraiment. Grâce à des critères de sélection précis, chaque utilisateur peut créer un profil complet, répondre à des offres ciblées et rejoindre des équipes compatibles avec ses valeurs.

“On veut redonner du sens aux matchs en ligne”, résume Juliette Martin, co-fondatrice de Curry.gg. L’idée est simple : mettre fin aux parties gâchées par des coéquipiers toxiques ou désintéressés.

Contrairement à d’autres plateformes, Curry.gg ne s’adresse pas qu’aux pros ou aux stars montantes. Elle accueille aussi bien les passionnés du week-end que les semi-pros en quête de stabilité. “Tu n’as pas besoin de viser les Worlds pour vivre une vraie expérience esport”, explique Gaëtan Albert. Le système valorise les comportements bienveillants, appelés profils “curry” et limite les comportements toxiques, surnommés “salty”. La priorité est donnée aux échanges humains, à la construction d’un collectif et non à l’égo individuel.

Discord au cœur du système : alerte, discussion, recrutement et entraide

La plateforme s’intègre entièrement à Discord, l’outil préféré des gamers. Un bot Curry envoie des alertes personnalisées dès qu’un profil ou une équipe compatible est repéré. Le serveur Discord officiel regroupe les offres, les échanges, les communautés et les projets multigaming.

Cette intégration naturelle permet aux joueurs d’agir rapidement, de discuter sans friction et d’organiser leurs sessions avec fluidité. Une synergie pensée pour coller au quotidien des joueurs.

Curry.gg ne propose pas qu’un simple carnet d’adresses. Chaque utilisateur peut créer un CV esport téléchargeable pour partager son parcours sur les réseaux. Les équipes, de leur côté, publient des offres précises avec filtres par niveau, plateforme, ou ambition. La plateforme prend en compte le jeu, le rôle, la langue et même les disponibilités.

L’arrivée prochaine d’une connexion aux API de jeux comme Valorant ou League of Legends facilitera encore plus l’actualisation des statistiques personnelles.

Une plateforme déjà en ligne et pensée pour durer

Disponible dès maintenant sur curry.gg/fr, la plateforme s’adresse à tous les acteurs de l’esport, du joueur débutant à la structure ambitieuse. “On veut créer un écosystème sain, évolutif, et utile sur le long terme”, expliquent les fondateurs. L’objectif est clair : fédérer, organiser, faire émerger des talents et valoriser tous les styles de jeu, sans imposer de standard unique.

Curry.gg ne remplace pas les circuits officiels, mais les rend plus accessibles pour ceux qui n’ont pas encore trouvé leur place.

Erisia, la société derrière le projet, n’est pas novice. Après avoir géré plusieurs sites dédiés à la pop culture, Hakio et Yaya ont choisi de se consacrer à l’écosystème gaming. Leur premier projet, Mobi.gg, a déjà conquis une communauté centrée sur le jeu mobile. Curry.gg est leur réponse à une problématique vécue directement : l’isolement dans la compétition. “On a construit cette plateforme comme des joueurs frustrés qui voulaient mieux”, résume Juliette Martin.

L’esport pour tous : un pari d’ouverture géographique et linguistique

Enfin, Curry.gg veut dépasser les barrières habituelles. Son interface sera disponible dans plusieurs langues, avec des filtres pour rechercher par pays ou par fuseau horaire. L’objectif est de connecter des talents du monde entier, sur toutes les plateformes, mobile inclus.

Cette vision inclusive redonne un rôle central aux petites structures locales et aux collectifs qui n’avaient jusqu’ici que peu de visibilité. En misant sur l’accessibilité, Curry.gg change la façon dont les joueurs entrent dans l’arène compétitive.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn