C’est officiel : la suite de The Social Network arrive (et ça promet du lourd)

Depuis la sortie du premier film en 2010, beaucoup attendaient une suite. Car oui, The Social Network a marqué les esprits avec son succès critique et commercial. Cela lui a même valu huit nominations aux Oscars. Aujourd’hui, Aaron Sorkin est de retour et remet le couvert avec un nouveau projet : la suite tant attendue de ce film.

Aaron Sorkin revient en force avec un projet qui intrigue déjà

Aaron Sorkin, connu pour son travail sur le premier volet, se lance cette fois comme scénariste et réalisateur. En effet, Sony Pictures a confirmé que Sorkin dirige The Social Network Part II. Mais ce projet réunit aussi Todd Black, Peter Rice et Stuart Besser à la production, ce qui montre l’importance donnée à ce nouveau chapitre.

Cependant, cette suite n’est pas une continuation classique. C’est plutôt un prolongement qui explore les conséquences de la création du réseau social. Plutôt qu’une simple histoire, c’est un regard plus profond et critique qui est promis. Voilà pourquoi le projet intrigue autant les cinéphiles et les novices.

The Social Network plonge cette fois dans la réalité qui dérange

L’inspiration principale vient d’une enquête explosive, The Facebook Files, publiée par le Wall Street Journal en octobre 2021. En effet, le scénario de The Social Network part II creuse les révélations sur les problèmes internes de la plateforme et leurs effets sur les utilisateurs. Plus précisément, l’impact sur les adolescents ainsi que la manière dont ce réseau a influencé la politique mondiale sont au cœur de cette nouvelle histoire.

Ce nouveau volet évoquera aussi les événements entourant l’élection de 2020 et les violences qui ont suivi. Et Sorkin souhaite encore aller plus loin en montrant les dangers plus larges du géant numérique dans plusieurs pays. Par conséquent, ce prochain épisode s’annonce comme une plongée dans des sujets graves et actuels. L’ambition est donc d’offrir un film engagé, mais maîtrisé.

Le casting se précise et l’attente monte d’un cran à Hollywood

Pour ce nouveau film, la chasse aux acteurs a déjà commencé. Hollywood est en ébullition, car The Social Network avait révélé de nombreux talents, comme Jesse Eisenberg, nommé aux Oscars pour son rôle de Mark Zuckerberg. Mais pour l’instant, rien n’est confirmé sur son retour. Il semble, cependant, difficile d’imaginer une histoire sur ce sujet sans lui.

Quoi qu’il en soit, plusieurs jeunes acteurs montants sont en lice pour rejoindre cette aventure. La raison est claire : Aaron Sorkin veut bâtir un casting solide pour accompagner ce scénario puissant. Et avec tous les agents qui travaillent d’arrache-pied pour placer leurs talents, l’attente devient longue. Mais ce qui est sûr, c’est que ce nouveau film promet beaucoup avant même sa sortie.

