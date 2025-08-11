Ces fins secrètes de jeux open-world qui changent tout : notre sélection coup de cœur

Les jeux open-world regorgent souvent de mystères, mais certaines fins secrètes transcendent l’expérience. Ils bouleversent quasiment la narration ou révélent des vérités inattendues.

Qu’il s’agisse d’un univers qui se réinitialise, d’un paradoxe temporel, ou d’une révélation métaphysique, ces conclusions alternatives marquent les joueurs. Dans cette sélection, découvrez nos coups de cœur parmi ces finales cachées, où l’exploration récompense bien au-delà du scénario principal.

NieR: Automata transcende les Frontières de la pensée

Par les jeux où les fins secrètes sont imprévisibles et attrayantes, le jeu open-world NieR: Automata est un incontournable. Mais attention spoiler, sachez que si vous n’y avez pas encore jouer, la véritable fin secrète transcende le récit dystopique du jeu. Le quatrième mur est brisé et le joueur est directement impliqué. Il faut réfléchir sur la nature même de l’existence, et choisir d’aider autrui en sacrifiant l’intégralité de sa progression. Etes-vous d’accord avec le concept ?

Cette histoire parlant d’un conflit cyclique et la lutte des androïdes, suggérant que le sens naît du choix et de la coopération au-delà du monde du jeu. C’est une très belle métamorphose où le joueur a un rôle important, qui passe de simple observateur à participant actif.

Dragon’s Dogma : L’éternel combat contre le destin

Dans Dark Arisen, la conclusion du jeu transforme une quête de vengeance personnelle en une réflexion métaphysique sur le cycle éternel. Le joueur découvre que son personnage n’est qu’un maillon d’une lutte cosmique contre le destin. Que faire dans ce cas ? Eh bien, comme tout bon héros se sacrifier pour briser le cycle et libérer son Pion. Cela offre une des fins secrètes les plus poignante dans un jeu open-world comme celui-ci qui élève le récit vers le mythique.

Far Cry 5 : Chercher la paix y conduit

Par la suite, qui aurait cru que ne rien faire pouvait être la meilleure solution dans Far Cry 5 ? Dès les premières minutes de ce jeu en open-world, on a un peu de mal à s’imaginer la fin secrète. Mais voilà !

Si le joueur patiente au lieu de fuir, Pagan Min revient et l’invite à disperser les cendres de sa mère. Cette fin alternative, dépourvue de tout conflit, propose une méditation sur l’acceptation et la futilité de la violence. C’est un twist plutôt inattendu pour une série habituée aux explosions vous ne trouvez pas ? A voir !

S.T.A.L.K.E.R. : Une expérience qui met la psyché à rude épreuve

Pour suivre, la vraie fin de Shadow of Chernobyl révèle que la Zone n’est pas qu’un terrain irradié. Dans ce jeu open-world, il s’agit en fait d’un vaste laboratoire psychique contrôlé par des forces occultes. Cette révélation transforme alors l’aventure. Ce qui semblait être une lutte pour la survie devient un jeu d’illusions, où chaque mutation et chaque rencontre prennent une dimension métaphorique. C’est assez difficile à concevoir, mais à tous les joueurs…courage !

Metal Gear Solid V : Tout n’est qu’illusion



Sinon, le twist final dans The Phantom Pain est un coup de maître. Le protagoniste n’est pas Big Boss, mais un leurre traumatisé. Cette révélation réinterprète toute l’histoire comme une méditation sur l’identité et la manipulation. Cela transforme transforme quasiment chaque mission en un questionnement douloureux sur la nature même de la guerre. C’est excellent !

Elden Ring : Chaque choix impact le cosmos

Puis, entre la Flamme Dévoreuse (apocalypse chaotique) et l’Âge des Étoiles (renaissance mystique), Elden Ring propose des fins secrètes dans un open-world également complexe. Elles transcendent la simple restauration de l’Ordre. Ces conclusions opposées élèvent le récit vers une réflexion philosophique sur la destruction nécessaire et les cycles du pouvoir. Là encore, chaque décision du joueur prend une portée quasi divine.

Outer Wilds : Toute fin n’est pas une fin

Enfin, la vraie fin d’Outer Wilds reconfigure fondamentalement tout le récit et l’univers. En assistant, puis en déclenchant la destruction et la renaissance cycliques du cosmos, le joueur comprend que l’univers lui-même est pris dans une boucle sans fin de mort et de renouveau. Cette révélation replace toute l’exploration précédente comme faisant partie d’un grand processus cosmique, plutôt que d’événements isolés.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn