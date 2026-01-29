Cendrillon ? Non ! C’est bien Bridgerton qui revient…

Très chers amis lecteurs, nous commençons une autre saison… Mais attention, spoiler ! Vous allez sûrement avoir une autre histoire en tête, plutôt que celle que vous attendiez.

Si vous avez lu les livres, vous ne seriez probablement pas surpris. Mais si, comme moi, vous aviez attendu le jour J, c’est à dire ce 29 janvier 2026 pour découvrir la suite, vous n’auriez sûrement pas manqué ces éléments qui nous rappellent l’un des classiques des histoires de bal, et je ne parle certainement pas de la Chronique des Bridgerton.

Le nouveau diamant ? Je ne sais pas encore…

Pour ne pas me spoiler moi-même, je ne suis pas encore allée au bout des 4 épisodes avant d’écrire cet article. Mais après le premier épisode, il me démangeait de pointer le doit sur ces détails, qui ne sont que trop familiers pour moi.

Une carosse et un bal, je pense que vous savez déjà à quoi je fais allusion. Pas encore ? Alors si je dis : une paire d’escarpins, douze coup de minuit… Vous y êtes presque ? Mais ce n’est pas finit : une veuve et ses deux filles à marier… ou encore des domestique, dont une qui s’est incrustée au bal ?

Nous sommes bien dans la saison 4 de la Chronique des Bridgerton, mais, vous l’aurez devinez, je fais référence à Cendrillon. Et ce n’est pas tout, mais pour ne pas tout spoiler, je vous laisse découvrir la suite sur Netflix.

Le carrosse attend, mais le cœur hésite

Mais au-delà de ces airs de conte de fées, cette saison 4 semble aussi vouloir s’attarder sur une mélodie que nous connaissons bien : celle de la liberté.

Car si le carrosse attend, notre cher Benedict Bridgerton , lui, ne semble pas pressé de monter dedans, en tout cas, pas avant d’avoir vu apparaître la mystérieuse Cendrillon. Pareil pour sa complice de toujours, Eloise, il semble avoir fait du célibat son terrain de jeu favori.

Voir ces deux-là résister encore un peu à l’appel de l’autel apporte une fraîcheur bienvenue à cette saison. On se demande alors si son nouveau coup de foudre pourrait bien réussir à faire capituler celui qui chérissait tant son indépendance ?

Et vous, chers lecteurs, pensez-vous que Benedict soit enfin prêt à laisser derrière lui sa vie de bohème qui agace tant sa mère ?

J’ai hâte de dévorer les épisodes suivants pour voir si mes soupçons se confirment… ou si les douze coups de minuit sonneront le glas de sa liberté !

Cendrillon au bal, mais Penelope Bridgerton au piquet

Si l’esthétique de cette saison 4 nous plonge en plein conte de Cendrillon, l’atmosphère dans la demeure des Bridgerton n’est pourtant pas qu’aux réjouissances.

On y devine une Penelope étrangement sur la réserve, comme tiraillée par l’ombre grandissante de la Reine Charlotte. Cette contrainte de reprendre son rôle de commère officielle, cette fois sous l’œil impérial, semble déjà lui peser.

Ce ne serait plus la liberté grisante de Lady Whistledown, mais une forme d’obligation qui pourrait bien entacher son nouveau bonheur de jeune mariée. Ce malaise naissant apporte une tension palpable : saura-t-elle satisfaire les caprices de la Couronne sans y perdre son âme ? À ce stade, le papier semble déjà prêt à brûler.

Mais après tout, très chers amis lecteurs, ce ne sont là que les premières impressions d’une observatrice attentive. Le bal ne fait que commencer, et les masques pourraient bien tomber plus tôt que prévu. Saura-t-on jamais qui perdra sa chaussure… ou ses gants ?

