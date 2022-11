Black Panther 2 : la vraie histoire derrière les Dora Milaje

Dans Black Panther 2, nous retrouvons les Dora Milaje, cette armée de guerrières intrépides au service du royaume de Wakanda. Mais saviez-vous qu’elles ne sont pas que fiction ? Découvrez l’histoire vraie derrière ces personnages fascinants.

Pour ceux qui n’ont pas encore vu Black Panther, les Dora Milaje sont la garde féminine assurant la sécurité personnelle de T’Challa. Ce dernier, joué par Chadwick Boseman, a l’alter ego masqué de Black Panther. Il s’appuie sur son féroce réseau de soutien féminin pour sauver la terre fictive de Wakanda et récupérer son trône. Okoye, jouée par Danai Gurira, est le chef de cette garde armée du Wakanda. Elle décrit les Dora Milaje comme de féroces guerrières dans une récente interview. Il est impossible de contester cette affirmation une fois que vous la voyez porter une lance.

Les Dora Milaje, des femmes fortes et braves

Les Dora Milaje de l’univers Marvel sont inspirées d’un groupe réel de guerrières d’Afrique des années 1800.

En effet, on peut faire le lien entre les Dora Milaje et un groupe de femmes connues sous le nom de guerrières du Dahomey. Ces dernières formaient une armée entièrement féminine qui a aussi promis loyauté au trône. Reconnues pour leur bravoure et leur force, elles ont joué un rôle non négligeable dans la préservation du puissant royaume du Dahomey.

Le Dahomey est le Bénin d’aujourd’hui. Les Français ont colonisé ce pays de l’Afrique de l’Ouest auparavant gouverné par un roi. Ce dernier avait étrangement, choisi d’être essentiellement entouré de guerrières. Elles assurent sa protection personnelle et celle du palais royal. Le roi aurait même préféré les envoyer à la guerre à la place des hommes.

Ces guerrières étaient, semble-t-il, mieux organisées, plus rapides et plus courageuses que les hommes. De plus, les soldats adversaires hésitent souvent à les tuer parce qu’elles étaient souvent très jeunes. Ce qui était un atout de taille pour gagner une bataille.

Certains historiens ont qualifié ces guerrières d’Amazones du Dahomey. Ces dernières rappellent en effet la mystérieuse armée amazonienne entièrement féminine de la mythologie grecque.

Ryan Coogler est le réalisateur de Black Panther 2. Il a lui aussi déclaré que les Dora Milaje étaient inspirées des femmes noires incroyablement fortes de sa propre vie. Ce réalisateur parlait ainsi de sa femme et de sa mère. On ne peut cependant pas nier qu’une partie de ses inspirations a été tirée des Amazones du Dahomey.