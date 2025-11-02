Ballad of a Small Player sur Netflix : Lord Doyle (Colin Farrell) meurt-il à la fin ?

Dans « Ballad of a Small Player » diffusé sur Netflix, Colin Farrell incarne Lord Doyle, un escroc fuyant à Macao avec un butin. Mais entre dettes de jeu et une rencontre mystérieuse, la frontière entre réalité et au-delà s’efface.

Alors, notre anti-héros a-t-il vraiment rendu l’âme lors de sa crise cardiaque ? La réponse est plus fantomatique qu’un coup de dé gagnant. Préparez-vous à un final qui vous fera douter de chaque mise !

Balade fantôme pour un tricheur repenti : sur les traces du « Seigneur » Doyle

Il se fait appeler Lord Doyle, mais derrière ce titre emprunté se cache Brendan Reilly, un escroc en fuite. Après avoir dérobé près d’un million de livres à un client, il trouve refuge à Macao, traînant avec lui des dettes de jeu colossales. Alors que ses créanciers lui accordent quelques jours à peine pour s’acquitter de ses dettes, sa rencontre avec la mystérieuse Dao Ming va bouleverser son destin. Celle-ci, prêteuse sur gages, lui promet non seulement de l’aider à éponger ses dettes, mais peut-être même à retrouver le droit chemin.

La qualité vidéo 4K Dolby Vision de ce film sur Netflix est top, de qualité (sans être exceptionnelle) et à condition d'aimer le Dolby Vision, mode lunettes de soleil ! 🤣 C'est très lumineux. L'audio est bon aussi, sans excès. Bon moment. pic.twitter.com/Enl7XKn0zx — Léo Turiole (@LTuriole) October 31, 2025

La disparition

Lors de la nuit du Festival des Fantômes Affamés, Doyle et Dao Ming vivent une rencontre intense et passionnée. Mais au petit matin, la jeune femme a disparu, ne laissant pour seule trace qu’une série de chiffres énigmatiques inscrits sur la paume de Doyle. La vérité, bien plus sombre, ne se dévoilera que bien plus tard : Dao Ming s’est donné la mort cette même nuit. Dès lors, chaque apparition de Dao Ming n’est que spectre ou illusion, guide posthume tentant de sauver Doyle de son propre naufrage.

Le test posthume

Alors que Doyle subit une crise cardiaque, l’esprit de Dao Ming ressurgit. Elle lui révèle que les nombres tracés sur sa main constituent une épreuve, un test ultime. Il découvre qu’il s’agit en réalité du code d’un coffre secret où Dao Ming cachait son argent. Malheureusement, Doyle échoue d’abord à ce test : il s’empare de l’argent et retourne au casino, où une incroyable série de victoires s’enclenche, comme portée par une force invisible.

L’ultime partie

Le directeur du casino, suspicieux, confronte Doyle : les caméras de surveillance montrent qu’un fantôme l’accompagne. Banni de tous les établissements, Doyle implante une dernière chance : une partie où il misera l’intégralité de ses gains sur une seule main de baccara. S’il gagne, il part ; s’il perd, cela prouvera l’absence de toute entité. Contre toute attente, il l’emporte, éponge ses dettes et découvre alors la terrible vérité : Dao Ming est morte depuis le début.

La rédemption par les flammes

Ébranlé par cette révélation, Doyle est tenté par un dernier pari lucratif. Mais il résiste, refusant de devenir un « Fantôme Affamé », esprit errant rongé par l’insatiabilité. En hommage à Dao Ming, il choisit de brûler le reste de ses gains, accomplissant ainsi l’« offrande aux morts » dont elle lui avait parlé. Un geste purificateur qui scelle sa libération.

Un avenir en dansant

Le réalisateur Edward Berger l’affirme : Dao Ming, en guide spectral, a offert à Doyle le miracle de sa rédemption. La scène finale, où Doyle danse avec l’enquêtrice Cynthia Blithe lors du générique, est un symbole d’espoir. Déplacée intentionnellement pour conclure sur une note joyeuse, elle célèbre une renaissance et l’annonce d’un nouveau départ, plus lumineux. La ballade du petit joueur s’achève ainsi, sur les pas légers d’un homme enfin en paix.

