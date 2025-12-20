Avatar: Frontiers of Pandora – Guide de survie ultime pour les nouveaux joueurs

Vous venez de débarquer sur Pandora dans Avatar: Frontiers of Pandora ? Entre la beauté écrasante et la faune très… persuasive, les premiers pas peuvent être vertigineux.

Ce guide est votre kit de survie ultime pour passer de touriste ébahi à guerrier Na’vi aguerri. On vous donne les clés pour dompter la jungle, éviter les bulldozers de la RDA et maîtriser vos sens amplifiés. Prêt à conquérir la Frontière ?

Avatar : Frontiers of Pandora, c’est quoi ?

C’est un jeu en monde ouvert d’Ubisoft et du studio derrière la série The Division. Son univers est basé sur la franchise de films éponymes. Les visuels et sa conception sonore sont parmi les meilleurs de la génération PS5 et Xbox Series X/S.

Contrairement à la plupart des jeux d’action-aventure en monde ouvert, Avatar : Frontiers of Pandora se concentre sur les sens des Na’vi. Puis, il y a l’exploration et l’utilisation de l’environnement pour se déplacer dans son monde.

Malheureusement, cela peut justement entraîner une certaine confusion. Et de nombreux joueurs peuvent avoir du mal à s’habituer aux mécaniques au début. Ces conseils peuvent donc les aider à naviguer dans le vaste et dangereux monde de Pandora.

1. Concentrez-vous sur l’histoire principale au début

Comme pour la plupart des jeux en monde ouvert, les fans peuvent avoir envie de commencer à explorer et à s’éloigner des sentiers battus le plus vite possible. Cependant, ce n’est pas recommandé dans Avatar : Frontiers of Pandora, car c’est un monde dangereux avec de nombreux systèmes à apprendre.

De plus, il est facile de se perdre et de perdre ses repères en explorant. Le jeu excelle à introduire progressivement le monde, sa verticalité, les méthodes de survie, et plus encore. Les joueurs obtiendront également les outils et les armes nécessaires pour s’attaquer aux missions secondaires, vaincre les ennemis, etc., plus tard, en accomplissant les premières missions de la quête principale.

2. Utilisez les Sens Na’vi

Le mécanisme des Sens Na’vi distingue le protagoniste des ennemis humains. Même si les ennemis semblent avoir une vision aux rayons X lorsqu’ils tirent sur le joueur à travers les arbres et les buissons de la jungle, le protagoniste peut utiliser ses sens en appuyant sur la touche R1 sur PlayStation ou RB sur Xbox pour localiser précisément leur position et détecter leurs faiblesses. De plus, la fonction de sens peut également donner au joueur une direction générale de l’emplacement de son prochain objectif de mission en suivant l’orbe lumineux.

3. Utilisez les repères de points de passage

Utiliser le mécanisme des sens est un excellent moyen de s’orienter dans les jungles de Pandora. Cependant, les orbes lumineux qui apparaissent disparaissent après quelques secondes. Les joueurs peuvent contourner ceci en activant des repères sur leur carte du monde. Placez un repère vert à l’emplacement de l’objectif de la mission et suivez la ligne verte sur la boussole. En outre, le repère indiquera sur la carte la distance qui sépare le protagoniste de sa destination.

4. Prenez de la hauteur pendant un échange de tirs

Avatar : Frontiers of Pandora met l’accent sur la nature contre la technologie. Les Na’vi sont plus rapides, plus forts et plus grands que les humains. Cependant, les humains ont une meilleure technologie et de meilleures armes. Les Na’vi prennent l’avantage en utilisant l’environnement pour se sortir de situations difficiles et prendre le dessus sur leurs ennemis.

La meilleure façon de gagner un échange de tirs est d’éviter de combattre les ennemis de front et de prendre de la hauteur. La jungle a des arbres, des lianes, des montagnes, etc. Il y a des Lianes d’Ascension que le protagoniste peut utiliser pour grimper aux arbres et aux falaises et éviter la ligne de mire de l’ennemi. C’est la façon parfaite d’éliminer les ennemis avec l’arc et de poser des pièges avec la Fronde.

5. Concentrez-vous sur les compétences de furtivité

Tandis que le protagoniste utilise l’environnement pour vaincre les ennemis et leur technologie contre toute attente, il est naturel d’utiliser la furtivité pour s’échapper et s’approcher des cibles. Cependant, sans les compétences appropriées, il ne sera pas trop difficile pour une force militaire entraînée de repérer un alien bleu géant qui arrive à travers les jungles de Pandora.

Suivre l’histoire principale tôt et terminer la mission récompensera des points de compétence. Les joueurs devraient dépenser ces points dans l’arbre de compétences Mémoires du Chasseur. La première est Chasseur de l’Ombre, qui rend le protagoniste plus difficile à détecter lorsqu’il est accroupi et en mouvement, et Chasseur Aux Pieds Légers supprimera tout bruit en position accroupie.

6. Utilisez le Guide du Chasseur

Les Sens Na’vi permettent au protagoniste d’inspecter la vie végétale, la flore, et bien plus dans les jungles de Pandora. Après inspection, les objets sont ajoutés au menu Guide du Chasseur. Le guide donne une description détaillée des objets et permet aux joueurs de les épingler, faisant briller en jaune des objets comme le Bellsprig.

Cela les rend plus faciles à trouver lors de l’exploration avec les Sens Na’vi actifs. De plus, scanner des unités ennemies comme les mechas AMP d’assaut et les exosquelettes de combat donne des descriptions détaillées de leurs faiblesses et les met en surbrillance en appuyant sur R1 sur PlayStation ou RB sur Xbox.

7. Comprenez le fonctionnement des soins

Pour maintenir la santé dans Avatar : Frontiers of Pandora, les joueurs doivent consommer de la nourriture pour restaurer leur niveau d’énergie. Une barre violette, située sous la barre de santé verte, représente l’énergie. Sans énergie, le protagoniste ne récupérera pas sa santé après avoir subi des dégâts.

Pour restaurer les niveaux d’énergie, le joueur doit maintenir la touche L1/LB, appuyer sur Carré/X, puis sur R1/RB pour consommer de la nourriture. Pour récupérer de la santé rapidement, le joueur doit appuyer sur Gauche sur la croix directionnelle pour consommer une Gousse de Dapophet. Les Gousses de Dapophet se trouvent près de l’eau. Elles peuvent être épinglées depuis le Guide du Chasseur, ce qui les rend plus faciles à trouver lors de l’exploration avec les Sens Na’vi.

