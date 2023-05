L’Apple Watch perd encore une autre application !

Une mauvaise nouvelle est sur le point de secouer les utilisateurs de l’Apple Watch, car la montre de la marque à la pomme perd une application majeure : Messenger (de Meta).

C’est véritablement une information qui handicapera les porteurs d’Apple Watch. Mais qu’en est-il exactement ? Voici de quoi il retourne.

Le 31 Mai, Messenger c’est fini sur Apple Watch !

Selon un porte-parole de Meta à TechCrunch, c’est à partir du 31 mai 2023 qu’il ne sera plus possible de répondre aux messages adressés via l’application Messenger via leur Apple Watch. Ils devront avoir leurs iPhone à portée de main pour le faire. Ils pourront toutefois toujours voir les messages entrants via le cadran de leur montre connectée. Mais c’est tout !

Liée à Facebook, cette application de messagerie est employée par de nombreux utilisateurs au quotidien. Cependant, il faudra prochainement s’habituer à ne plus pouvoir en faire usage sur l’Apple Watch qui perd Messenger en juin 2023. Ce sera uniquement via un smartphone, un ordinateur de bureau ou une tablette que les « Apple users » pourront répliquer aux communications de leurs interlocuteurs. Les responsables de chez Apple assurent d’ailleurs qu’ils travaillent à rendre leurs messages personnels cryptés de bout en bout.

Introduite sur les smartwatch d’Apple en 2015, cette application populaire a permis aux adeptes des réseaux sociaux de s’envoyer de petits clips audio, des autocollants ou de petits messages à partir de leurs montres connectées. Mais cette période sera bientôt révolue. Étant donné que les fonctions amusantes de Messenger ne seront plus d’actualités sur les Apple Watch.

Il n’était peut-être pas possible d’envoyer de longs textos depuis cette plateforme, car la taille de l’écran d’une montre connectée est souvent difficile à manœuvrer. Pourtant, cette nouvelle semble suivre une tendance. En effet, des applications comme Slack, Twitter, Uber et Instagram commencent également à ne plus être disponibles sur smartwatch. Il faut désormais privilégier leur usage via un smartphone pour y accéder pleinement.

Apple watch perd Messenger, mais crée une polémique

Ces difficultés alimentent alors la polémique. Et des questions essentielles sont posées. Pourquoi le public devrait-il maintenant se procurer des Apple Watch si la marque perd l’une des principales fonctions de Messenger ? Ne serait-il pas plus logique de se tourner vers des montres connectées ayant un prix plus abordable ? Ce sont là des interrogations que de nombreux internautes postent en ligne.

Sinon, les plus nostalgiques émettent également des commentaires à ce sujet. En effet, Messenger est l’une des premières applications qui a été placée dans l’Apple Watch et le fait que la marque perd son maniement aussi facilement est pour le moins déstabilisant.

Une remontée en force de WhatsApp ?

Entre autres, ce changement survient alors que WhatsApp est en train de créer une application Wear OS compatible avec une smartwatch basée sur ce système d’exploitation. Cet ajout permettra aux utilisateurs de consulter leurs messages sur leur smartwatch. Et ils bénéficieront du cryptage de bout en bout qui fait la réputation de WhatsApp. Est-ce une coïncidence ou un plan marketing bien ficelé ? Meta n’a pas officiellement expliqué pourquoi l’entreprise supprime l’application Messenger des Apple Watch.