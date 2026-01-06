Le labo de poche Allergen Alert arrive sur le marché

Manger sans peur, c’est désormais possible. Allergen Alert présente une innovation qui pourrait transformer le quotidien des millions de personnes qui vivent avec des allergies alimentaires.

Les allergies alimentaires touchent des millions de personnes et transforme chaque repas en défi. Face à ce risque constant, Allergen Alert propose une solution portable, précise et facile d’usage. Ce mini-laboratoire permet d’analyser la nourriture avant de la consommer, une première dans le domaine de la sécurité alimentaire individuelle. Présentée au CES 2026, cette technologie pourrait redéfinir la façon dont nous mangeons.

Un danger quotidien pour des millions de personnes

Chaque bouchée peut devenir un risque pour les 250 millions de personnes qui souffrent d’allergies alimentaires dans le monde. Aux États-Unis, 33 millions d’Américains sont concernés, et une hospitalisation pour allergie est enregistrée toutes les dix secondes. Les chiffres sont alarmants ! La majorité des réactions sévères surviennent en dehors du domicile, là où les étiquettes ne suffisent plus et les contaminations croisées sont fréquentes.

Par conséquent, la startup Allergen Alert, incubée au sein du programme InVenture de bioMérieux, frappe fort. Présentée en avant-première au CES Unveiled à Las Vegas, leur innovation pourrait bien changer la donne : un mini-laboratoire portable, autonome et précis, capable de détecter la présence d’allergènes ou de gluten directement dans l’assiette.

Une technologie de pointe dans la paume de la main

Ce dispositif unique intègre une poche brevetée à usage unique, inspirée des standards de diagnostic en laboratoire. Une fois l’échantillon d’aliment inséré, l’analyse se déclenche automatiquement : extraction des protéines, détection, interprétation. Le résultat s’affiche quelques minutes plus tard, sans intervention technique de l’utilisateur. “Ce n’est pas un simple gadget, c’est un outil de sécurité alimentaire personnel”, souligne un expert du secteur.

Développé avec l’aide de patients, d’allergologues et de chefs cuisiniers, l’appareil répond à une double exigence : simplicité d’usage et fiabilité des résultats. Il se veut à la fois un bouclier personnel et un levier d’inclusion. A cet effet, il permet à chacun de manger à l’extérieur sans la crainte d’une réaction imprévisible.

De l’usage personnel aux grandes cuisines

Ce laboratoire de poche dépasse déjà son usage initial. Si Allergen Alert a d’abord pensé aux particuliers, l’intérêt suscité dans le monde de la restauration est croissant. Des établissements étoilés l’expérimentent, des négociations sont en cours avec des acteurs de la restauration scolaire, collective et événementielle. En parallèle, la startup envisage des applications élargies : analyse de l’eau, de l’environnement, ou de substances encore non couvertes.

“Quand ma fille a vécu un choc anaphylactique, j’ai compris qu’un repas ne devrait jamais être une source de peur”, confie Bénédicte Astier, fondatrice et CEO. Une levée de fonds de 3,6 millions d’euros permettra d’industrialiser la solution et d’ouvrir les préventes prévues pour fin 2026. Le laboratoire de poche sera proposé autour de 10 dollars le test, ou via un abonnement. Avec Allergen Alert, la sécurité alimentaire entre dans une nouvelle ère : mobile, proactive et enfin accessible.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

