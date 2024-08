Alerte bon plan : Titan Army frappe fort avec des réductions incroyables sur ses nouveaux écrans PC gamers !

Voici une opportunité à ne pas manquer pour tous les passionnés de jeux vidéo et de technologie : les écrans Titan Army sont en promotion ! Même si cette marque est encore nouvelle sur le marché, elle a rapidement su s'imposer avec des moniteurs performants qui ne laissent personne indifférent.

Les écrans de jeu Titan Army se distinguent par leur réactivité exceptionnelle, une fluidité incroyable et une qualité d'image impressionnante. Ils ont de quoi satisfaire les gamers les plus exigeants. C'est donc le moment parfait pour vous offrir un de ces moniteurs de haute qualité à un prix réduit. Que vous soyez un joueur expérimenté ou que vous cherchiez simplement à améliorer votre expérience de jeu, cette offre est une occasion en or à ne pas rater !

Tous les nouveaux écrans PC gamers en promotion !

Titan Army propose une promotion sur ses nouveaux moniteurs de jeu, dont les modèles P27GR, P2510S, P2510H, P32A2S2, C32C1S et C49SHC. En utilisant le code promo fk9QH4WC sur le site GEEKMAXI, vous pouvez économiser 20 euros sur chacun de ces écrans. C'est le moment idéal pour améliorer votre setup à moindre coût !

Titan Army P27GR

Le Titan Army P27GR est un moniteur de jeu de 27 pouces offrant une expérience visuelle exceptionnelle. Avec sa résolution 2K QHD (2560 x 1440) et un taux de rafraîchissement impressionnant de 180 Hz, il vous offre une image ultra-fluide et d'une netteté incroyable. Il est ainsi parfait pour les sessions de jeu les plus intenses. Ce modèle est également doté d'un panneau IPS rapide et présente un temps de réponse de 1ms. Vous ne subirez plus de déchirements d'image ou de flou, ce qui vous permettra de réagir en un éclair. Le P27GR utilise aussi la technologie HDR 10 pour des images encore plus dynamiques. Ses couleurs riches et précises couvrent 99 % du spectre sRGB. Enfin, ce moniteur est équipé de la technologie anti-scintillement et de la réduction de la lumière bleue. Il est conçu pour réduire la fatigue visuelle, permettant à vos yeux de rester confortables, même après de longues heures de jeu.

Titan Army P2510S

Le Titan Army P2510S est un écran de 24,5 pouces spécialement conçu pour les passionnés de compétitions d'eSports. En effet, sa résolution QHD de 2560 x 1440 garantit une netteté et une précision visuelle de haut niveau. De plus, ce moniteur a un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et un temps de réponse de 1ms. Il assure donc une fluidité remarquable, éliminant tout flou de mouvement ou déchirement d'image. Son panneau IPS rapide offre également des couleurs éclatantes et un angle de vision étendu. Le P2510S réduit aussi la fatigue oculaire grâce à sa technologie anti-scintillement et à une émission de lumière bleue minimale. Pensé pour les longues sessions de jeu, il vous garantit ainsi un confort visuel durable.

Titan Army P2510H

Le Titan Army P2510H, avec son écran de 24,5 pouces, s'adresse aux joueurs en quête d'une expérience fluide et réactive. Doté d'une résolution Full HD (1920 x 1080), il allie un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1ms. En outre, le panneau HVA intégré délivre des images de qualité avec des noirs profonds et des blancs éclatants. Et pour préserver vos yeux lors de longues sessions de jeu, ce moniteur est équipé de technologies de réduction de la lumière bleue et de gradation DC. Il vous permet donc de jouer confortablement sans risque de fatigue visuelle.

Titan Army P32A2S2

Avec le Titan Army P32A2S2, vous profitez d'une immersion visuelle totale grâce à son grand écran de 32 pouces et sa résolution QHD de 2560 x 1440. Ce modèle se distingue par un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un panneau IPS rapide. Il garantit des couleurs fidèles et des angles de vision larges. De plus, la couverture de 97 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 assure des images aux couleurs éclatantes et réalistes. Ce moniteur intègre également la technologie HDR 400 pour des contrastes améliorés et des détails saisissants. Conçu pour votre confort, il limite la lumière bleue et offre diverses options de réglage ergonomique, pour une expérience de jeu immersive et confortable.

Titan Army C32C1S

Le Titan Army C32C1S est un écran incurvé de 31,5 pouces, conçu pour une immersion visuelle incomparable. Avec une résolution QHD de 2560 x 1440, il délivre des images d'une clarté exceptionnelle. Il garantit aussi une fluidité optimale, essentielle pour les jeux à rythme rapide, grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1ms. En outre, le panneau VA, associé à une courbure de 1500R, renforce l'immersion en enveloppant votre champ de vision. Ce modèle prend également soin de vos yeux avec des fonctionnalités comme la réduction de la lumière bleue et un écran sans scintillement.

Titan Army C49SHC

Le Titan Army C49SHC est un moniteur ultra-large de 49 pouces, pensé pour une immersion totale avec une résolution DFHD de 3840 x 1080. Sa courbure de 1800R enveloppe littéralement votre champ de vision, créant une expérience visuelle captivante. Grâce à un taux de rafraîchissement de 144Hz et un temps de réponse de 1ms, ce modèle est parfait pour les jeux rapides. Il offre des images fluides et sans déchirures. De plus, la technologie Adaptive-Sync assure une synchronisation parfaite entre le GPU et l'écran. Ce moniteur est également équipé de fonctionnalités ergonomiques et d'une réduction de la lumière bleue pour garantir un confort d'utilisation optimal, même lors de longues sessions.

D'autres codes promos pour trois écrans particuliers

Profitez d'une réduction exclusive sur trois moniteurs Titan Army incontournables ! Le P32A2S2, un écran QHD de 32 pouces, bénéficie d'une remise spéciale avec le code MONITOR1. Pour les amateurs de jeux compétitifs, le P2510S, un modèle 24,5 pouces, est également en promotion avec le code MONITOR2. Enfin, plongez dans l'immersion totale avec le C32C1S incurvé de 31,5 pouces en utilisant le code MONITOR3. Ne manquez pas cette occasion d'améliorer votre expérience de jeu avec ces écrans haut de gamme à prix réduit !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.