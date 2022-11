5 astuces pour booster votre santé mentale avec le gaming

Si on sait que les jeux ont un effet sur le cerveau des enfants, découvrez comment vous pourrez prendre soin de votre santé mentale via avec le gaming grâce à ces 5 astuces.

Contrairement aux idées reçues, la gaming a des impacts positifs sur notre santé mentale. Selon le Dr Kelli Dunlap, psychologue et conceptrice de jeux vidéo interviewée par nos collègues de Digital Trends, certaines pratiques nous permettront de profiter du meilleur que le gaming offre. Découvrez ces pratiques dans ce qui suit.

S’amuser en jouant

Nous avons tous l’habitude de jouer à des jeux vidéo et de nous mettre en compétition, soit contre nous, soit contre nos adversaires. Cela explique pourquoi beaucoup de joueurs se sentent usé et épuisé au bout de quelques minutes de jeu. Assurez-vous que vous jouez à des jeux vidéo pour vous relaxer; pour profiter de vos amis et bien entendu avec au final une sensation d’accomplissement. Si ce n’est pas le cas, recentrez-vous sur l’objectif principal qui vous pousse à jouer : vous divertir !

Diversifier son expérience gaming

Que vous soyez un joueur aguerri ou un novice, le Dr Kelli Dunlap recommande de diversifier vos jeux afin d’améliorer votre santé mentale avec le gaming. N’hésitez pas à essayer d’autres jeux et de vous mettre dans la peau de votre héros de gaming préféré. En étant ouvert à d’autres jeux, vous allez découvrir d’autres plaisirs

Jouer en famille

Pour prendre soin de votre santé mentale grâce au gaming, pensez à jouer avec vos enfants si vous en avez. Pokémon Go, Sonic, Mari, autant de jeux que vous pourrez explorer avec vos enfants. Qui plus est, le gaming vous permettra de resserrer les liens familiaux, d’apprendre de nouvelles choses et de booster votre créativité.

Jouer à des jeux que vous aimez, sans honte

Ne vous laissez pas manipuler par la tendance en matière de gaming pour bénéficier de ses bienfaits sur votre santé mentale. Si un jeu vous déplaise, il est inutile de passer du temps dessus sous prétexte que ce soit populaire. Jouez uniquement à des jeux qui vous plaisent quel que soit le jugement des autres. Vous ferez du bien à votre santé mentale ainsi !

Jouer à tout âge

Ce n’est pas parce que nous vieillissons que nous devons arrêter de nous divertir ! Si vous souhaitez faire du bien à votre santé mentale avec le gaming, ne vous laissez pas limiter par votre âge et sortez la console. Même si vous ne voulez pas concourir à des compétitions en tout genre, vous apprécierez sûrement le côté frivole et espiègle de certains jeux !