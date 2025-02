10 choses amusantes que vous pouvez faire avec les monnaies virtuelles

À la base mises sur le marché pour les investisseurs et autres gros bonnets, les crypto-monnaies ne se limitent plus à ces utilisations. Il est désormais possible de se servir de ces monnaies numériques pour effectuer des achats en ligne, dans des commerces ou pour offrir des cadeaux aux créateurs de contenus.

Que pouvez-vous faire avec les crypto-monnaies ?

À l’heure actuelle, les cryptos occupent dans un premier temps la place de monnaie d’échange comme c’est le cas avec le système bancaire traditionnel. Toutefois, les pays ayant un système monétaire fort ne l’adoptent pas au même titre que ceux ayant un système monétaire faible. En effet, dans certains pays, ces monnaies numériques sont utilisées pour créer un équilibre dans le système monétaire en place. C’est le cas principalement dans les pays où le système monétaire est instable comme au Venezuela, au Salvador et dans plusieurs autres pays. Il faut d’ailleurs noter que le Salvador fait partie des premiers pays à avoir adopté la crypto-monnaie comme monnaie officielle. Grâce aux nombreuses plateformes d’échange présentent sur le marché, il est simple d’acheter de la crypto-monnaie en ligne de profiter de sa volatilité et de réaliser des gains. Les performances des cryptos sur les dernières années est spectaculaire et démontre un intérêt commun autour de la finance décentralisée.

Sous d’autres cieux, les crypto-monnaies sont généralement utilisées à des fins spéculatives ou comme moyens d’investissement sur le long terme. Elles servent également de moyens d’actifs pour diversifier le portefeuille financier. Par ailleurs, il n’est plus nécessaire d’être un as des crypto-monnaies pour y investir. Plus le temps passe, plus de nombreuses personnes rejoignent la danse et cherchent à comprendre réellement le fonctionnement et le rôle des crypto-monnaies dans l’économie mondiale. L’absence d’intermédiaire dans l’acquisition et la gestion de portefeuilles crypto attire de nombreux clients et chacun d’eux souhaitent s’en servir pour diverses raisons.

Ainsi, avec les cryptos, vous pouvez faire les 10 choses surprenantes suivantes :

Acheter et conserver vos actifs, comme toutes sortes d’actifs, les investisseurs achètent et conservent des crypto-monnaies en attendant qu’il y ait une évolution sur le marché pour les revendre à de meilleurs prix. Envoyer à vos proches, comme avec la monnaie électronique, il est possible de transférer instantanément des crypto-monnaies à vos proches qui disposent d’un portefeuille crypto. Il suffit de leur montrer comment en créer pour recevoir des fonds de votre part. Échanger les crypto-monnaies contre d’autres jetons : à travers les plateformes d’échange, vous pouvez échanger vos crypto actifs en fonction de ceux dont vous disposez initialement et de ce que vous souhaitez en faire. Jouer dans des casinos en ligne : une autre utilisation amusante des crypto-monnaies est celle de s’en servir pour faire des paris sur les sites de divertissement en ligne. En effet, de nombreuses plateformes donnent la possibilité non seulement de recharger les solde de votre compte en crypto-monnaie, mais aussi de s’en servir pour placer des paris. Faire du trading : il s’agit de faire des investissements à court terme en surveillant continuellement le marché afin trouver le meilleur moment pour acheter ou vendre des crypto. En général, ce type d’activité est réservé aux personnes expérimentées afin de limiter les risques de perte, car ils sont assez élevés quand on est novice. Faire des dons : il existe des plateformes de soutien en ligne où vous pouvez utiliser les crypto-monnaies pour faire des dons pour soutenir une cause qui vous tient à cœur. Grâce aux crypto, vous pouvez le faire de façon anonyme si cela est votre souhait. Acheter des NFT : si vous êtes un collectionneur numérique, vous pouvez acheter des NFT avec vos crypto et être propriétaire d’un objet informatique unique. Investir vos crypto-monnaies dans des Stablecoin : en effet, dans le monde de l’investissement dans les cryptoactifs, il existe des monnaies plus stables que d’autres. Elles ne sont pas très volatiles et peuvent constituer un excellent moyen de garder vos jetons. Vous pouvez convertir vos crypto en DAI ou en USDC. Acheter votre maison avec des bitcoins : ce n’est pas un rêve ! Il est désormais possible d’acquérir des biens immobiliers avec des crypto-monnaies, même votre maison de rêve. Il suffit de faire appel à des entreprises telles que Propy ou plusieurs autres qui aident à faciliter l’échange. Acheter vos billets et voyager à travers le monde. Vous êtes fans de voyages et de crypto-monnaies, il est dorénavant possible d’allier vos deux passions grâce aux sites de voyages tels que Cheapair ou en Travala. Ces derniers vous permettent de réserver des vols, voitures et hôtels en ligne avec vos crypto-monnaies.

