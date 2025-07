🏆 Gagnez le vélo électrique Mokwheel Basalt avec Technplay !

Envie de liberté, d’aventure et de style ? Ce mois-ci, Technplay.com vous gâte :

Gagnez le vélo électrique tout-terrain Mokwheel Basalt !

🔍 À la découverte du Mokwheel Basalt

Moteur Brushless 750 W pour grimper partout

pour grimper partout Batterie lithium 960 Wh (jusqu’à 120 km d’autonomie 🚀)

(jusqu’à 120 km d’autonomie 🚀) Pneus 26” ultra larges pour la stabilité

pour la stabilité Suspension hydraulique & freinage performant

Écran LCD intelligent et ports USB pour recharger vos appareils

Du trail forestier à la ville, ce VAE tout-chemin est une référence… et vous pouvez le remporter gratuitement !

Remplissez le formulaire ci-dessous avec vos coordonnées Validez votre participation Et croisez les doigts 🍀 !

Date limite de participation : 31 juillet 2025 à 23h59

Résultat du tirage : 2 août 2025

Prénom *



Nom *



Adresse email *



Code postal



J’accepte le règlement du jeu concours et la politique de confidentialité *

Je participe

🚀 Pourquoi ce concours ?

Chez Technplay, on adore la tech, la mobilité et les aventures inédites. Ce concours, c’est notre façon de vous remercier de faire partie de notre communauté et de partager l’innovation ! Tentez votre chance et vivez la liberté version électrique avec Mokwheel Basalt et Technplay.



Règlement complet disponible sur ce lien

