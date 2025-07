🎁 Gagnez l’aspirateur révolutionnaire Tineco S7 Stretch avec Technplay !

Marre du ménage compliqué ? Technplay.com vous simplifie la vie : tentez de remporter le tout nouvel aspirateur laveur Tineco S7 Stretch !

Un modèle haut de gamme pour des sols nickel… sans effort.

✨ Pourquoi vous allez adorer le Tineco S7 Stretch

Ultra maniable : tube extensible jusqu’à 30 cm pour passer partout (canapés, meubles…)

: tube extensible jusqu’à 30 cm pour passer partout (canapés, meubles…) Double fonction aspirateur + lavage : tout en un passage

: tout en un passage Autonomie XL jusqu’à 40 min et technologie anti-traces

jusqu’à 40 min et technologie anti-traces Écran LCD intelligent pour piloter le ménage du bout des doigts

pour piloter le ménage du bout des doigts Nettoyage automatique de la brosse pour un entretien sans contrainte

Un allié nouvelle génération pour les familles actives (et les fainéants du balai) !

Remplissez le formulaire ci-dessous Validez votre inscription Et… croisez les doigts 🍀

Date limite : 31 juillet 2025 à 23h59

Tirage au sort : 02 août 2025

Prénom *



Nom *



Adresse email *



J’accepte le règlement du jeu concours et la politique de confidentialité *

Je participe

🚀 Pourquoi ce concours ?

Chez Technplay, on teste le meilleur de la high-tech maison… et on aime gâter notre communauté. Profitez-en pour faire briller votre intérieur sans lever le petit doigt ! Mentions légales du jeu concours



Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat organisé par Technplay.com.

Concours ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine (hors membres de l’équipe Technplay et leurs familles).

Une seule participation par personne (même email et/ou adresse IP).

Règlement complet disponible sur ce lien.

