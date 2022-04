Découvrez Victrola Revolution GO, une nouvelle enceinte Bluetooth 2 en 1

Victrola Revolution GO, c’est une nouvelle enceinte sans fil 2 en 1 vous permettant d’emporter votre musique où que vous alliez !

Victrola est une marque américaine bien connue dans le monde des platines vinyles. Elle ne cesse de déployer des trésors d’ingéniosité pour vous permettre d’apprécier au mieux la musique de toutes les époques. La firme vient de dévoiler Revolution GO, un système audio 2 en 1 permettant de profiter de votre musique partout où vous êtes.

Victrola Revolution Go, pour voyager en musique

Victrola a concocté un système audio Bluetooth portable et rechargeable. Revolution GO vous permet d’écouter de la musique en streaming Bluetooth depuis votre smartphone ou celui de vos amis. Comme la firme est très bien connue dans le monde des vinyles, elle n’a pas oublié de leur octroyer une place de choix. Son nouveau système audio 2 en 1 intègre une fonction platine vinyle.

Il est aussi équipé d’une poignée pliante et d’une sangle ajustable qui en optimisent la praticabilité et la transportabilité. Vous pourrez donc facilement transporter cette enceinte durant votre promenade que ce soit à la plage, en montagne ou ailleurs. D’autant plus qu’il possède une batterie intégrée lui offrant jusqu’à 12 heures d’utilisation continue.

Le Victrola Revolution GO vous permet également d’apprécier votre musique quand vous restez chez vous. Il possède en effet une fonction Vinyl Stream vous permettant d’écouter vos vinyles sur n’importe quel Bluetooth externe. Le rendu sonore en gagnerait en puissance.

Un rendu sonore de qualité en toutes circonstances

La marque Victrola a toujours été synonyme de qualité et d’innovation et elle n’a pas encore dérogé à cette règle. Cette fois-ci encore, elle a su innover tout en assurant la qualité avec le Victrola Revolution GO.

Le nouveau système audio 2 en 1 de Victrola offre un son stéréo, un boîtier anti-vibration et un générateur passif de basses. Le rendu sonore final est à la fois cristallin et les basses bien profondes sans souffrir d’aucun saut de lecture du disque. La platine vinyle du Victrola Revolution GO possède un diamant AT-3600LA Audio Technica. Il optimise la performance sonore de cette enceinte Bluetooth.

Et pour plus de praticabilité, ce système audio possède aussi un couvercle anti-poussière amovible. Il peut aussi être utilisé comme un porte-disques pour 5 de vos albums préférés.

Si le Victrola Revolution GO vous intéresse, sachez qu’il est d’ores et déjà disponible en France au prix de 249 €.