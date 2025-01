Tout savoir sur Super Smash Bros

Si vous avez grandi avec les jeux vidéo, Super Smash Bros. ne vous est certainement pas inconnu. Ce titre emblématique, lancé en 1999, n’a cessé de séduire les joueurs à travers le monde. Avec son concept innovant et son gameplay irrésistible, il s’est imposé comme un incontournable du gaming.

La création de Super Smash Bros. remonte à un petit projet au sein du département R&D de Nintendo. L’idée était simple : permettre aux joueurs de combattre avec leurs personnages préférés des différentes séries emblématiques de Nintendo. Cette prémisse, bien que risquée, allait bientôt révolutionner le genre des jeux de combat. À titre d’information, le jeu n’avait au début que douze personnages jouables sur Nintendo 64. Mais comment ce phénomène continue-t-il de captiver autant de fans des années plus tard ?

C’est quoi Super Smash Bros.?

Il s’agit d’une série de jeux vidéo de combat développée par Nintendo. Super Smash Bros. rassemble des personnages iconiques provenant de diverses franchises de la même entreprise. L’idée derrière cette série réside dans le concept du crossover, où des icônes du jeu vidéo s’affrontent dans des combats dynamiques et colorés. Depuis son lancement en 1999, Super Smash Bros. a su captiver les joueurs grâce à son gameplay unique et ses multiples versions, notamment Super Smash Bros. Ultimate.

Qui a créé Super Smash Bros.?

Derrière chaque grand jeu se trouve une équipe talentueuse, et cette série ne fait pas exception. Masahiro Sakurai, figure incontournable de l’industrie du jeu vidéo, est le créateur principal de Super Smash Bros. En collaboration avec Nintendo, il a apporté sa vision unique pour créer un jeu de combat accessible et profond à la fois.

Sakurai travaillait alors pour HAL Laboratory, une filiale de Nintendo. Son objectif était de concevoir un jeu amusant et facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Ce délicat équilibre entre accessibilité et profondeur est ce qui a assuré le succès durable de la franchise.

Le développement de Super Smash Bros.

Le premier épisode de la série a été développé avec un budget limité et de nombreuses contraintes techniques. Malgré ces défis, l’équipe de Sakurai a réussi à créer un gameplay innovant et addictif. Le système diffère des autres jeux de combat traditionnels, où l’objectif est de diminuer la barre de vie de l’adversaire. Super Smash Bros. utilise un système de pourcentage pour mesurer les dégâts. Plus le pourcentage de votre personnage est élevé, plus il vole loin lorsqu’il est frappé.

Cette approche novatrice, combinée à des commandes simples et intuitives, a rapidement séduit les joueurs. De plus, la diversité des personnages jouables provenant des séries emblématiques de Nintendo a apporté une grande variété d’expériences. Elle est particulièrement appréciée par les fans de longue date comme par les nouveaux venus.

L’évolution de la série

Avec chaque nouvel opus, Super Smash Bros. ne cesse de se réinventer tout en gardant son cœur intact. Des graphismes améliorés aux nouvelles mécaniques de jeu, chaque version apporte son lot de nouveautés sans oublier de rendre hommage aux racines de la série.

Super Smash Bros. Melee, sorti en 2001 sur Nintendo GameCube, a ajouté des personnages supplémentaires et des arènes plus variées. Il est suivi par Super Smash Bros. Brawl sur la Wii en 2008, qui introduisit le mode histoire Subspace Emissary. Celui-ci ajoute une narration plus profonde à l’expérience de jeu. Et enfin, Super Smash Bros. Ultimate sur la Nintendo Switch a rassemblé tous les combattants disponibles dans les précédents jeux. Il compte aussi de nombreux nouveaux venus.

Comprendre le fonctionnement de base de de la série est essentiel pour profiter pleinement du jeu. En fait, les combats se déroulent sur une plateforme en deux dimensions où les joueurs doivent utiliser une combinaison d’attaques. Le but est d’éjecter leurs adversaires hors de l’écran. Chaque personnage possède une série unique de coups standard et spéciaux attribués aux différentes commandes de la manette.

Dans Super Smash Bros. Ultimate, vous pouvez choisir parmi une large sélection de personnages jouables provenant de diverses séries emblématiques de Nintendo. Chaque combattant a des caractéristiques spécifiques qui influencent leur vitesse, puissance et technique de combat. Mario, par exemple, est un combattant polyvalent, tandis que Link a une portée accrue grâce à ses armes.

Choix du personnage

Le premier pas pour s’améliorer dans Super Smash Bros.est de choisir un personnage avec lequel vous êtes à l’aise. En principe, il est conseillé aux débutants de commencer avec des personnages équilibrés comme Mario ou Kirby, car leurs mouvements sont relativement simples à comprendre. Ensuite, explorez d’autres personnages pour découvrir celui qui correspond le mieux à votre style de jeu. Expérimentez avec différents combattants pour trouver celui qui maximise vos points forts tout en minimisant vos faiblesses.

Contrôles et techniques de base

Le joystick permet de déplacer votre personnage, tandis que les boutons A et B réalisent respectivement les attaques normales et spéciales. Apprendre à combiner ces attaques avec le mouvement est essentiel pour créer des combos efficaces. Il est également important de maîtriser les techniques défensives comme le blocage (bouton R) et l’esquive (joystick + bouton R). Ces mouvements peuvent faire la différence entre une victoire et une défaite, surtout lorsque vous jouez contre des adversaires expérimentés.

Concernant les items, ils ajoutent une dimension supplémentaire aux combats. Ils apparaissent aléatoirement sur le terrain et peuvent avoir divers effets, allant de l’augmentation de la puissance d’attaque à la régénération de vie. Cependant, ils ne sont pas indispensables ; bien gérer les items peut toutefois offrir un avantage conséquent.

D’ailleurs, certains événements spéciaux, appelés « Smash Ball », permettent de déclencher des attaques puissantes uniques à chaque personnage. Savoir quand et comment utiliser ces items stratégiquement est une partie intégrante du jeu.

Modes de jeu

Que vous souhaitiez jouer seul, participer à des matchs multijoueurs, ou débloquer du contenu additionnel, il y a toujours quelque chose à faire. Parmi les modes disponibles, il y a le mode classique. Celui-ci vous permet de choisir un personnage et de traverser une série de combats contre différents ennemis.

À la fin, vous affronterez un boss final. Ce mode est excellent pour pratiquer différentes techniques et stratégies sans la pression d’affronter des joueurs réels. De plus, réussir les défis dans le mode classique peut débloquer des contenus supplémentaires comme des personnages ou des trophées. Cela augmente ainsi la longévité du jeu.

En outre, Super Smash Bros.est particulièrement populaire pour son mode multijoueur. Vous pouvez inviter des amis chez vous pour des combats intenses sur un même écran ou jouer avec des adversaires du monde entier via Internet. Pour jouer en ligne, assurez-vous d’avoir une connexion stable afin de minimiser le lag, qui pourrait affecter les performances de votre personnage. Utilisez ce mode pour tester vos compétences contre une variété d’adversaires et améliorer vos stratégies en temps réel.

Astuces pour gagner

Même si le jeu semble simple à première vue, remporter des victoires nécessite beaucoup de pratique et de stratégie. Alors, passez du temps dans le mode entraînement pour perfectionner vos combos et apprendre les délais exacts des mouvements de votre personnage. Cela rendra vos actions plus fluides lors des combats réels. Assimilez également les animations des attaques pour anticiper les mouvements de vos adversaires et développer des contres efficaces.

Observer attentivement les mouvements et stratégies de vos adversaires peut fournir des indices précieux sur leurs plans. Si un joueur utilise systématiquement certaines attaques, adaptez-vous rapidement pour exploiter leurs points faibles. N’hésitez pas à revoir vos propres matchs pour analyser vos erreurs et identifier les aspects à améliorer. Cela peut grandement optimiser votre performance future.

La majorité des arènes de Super Smash Bros.comprennent des plateformes mobiles ou fixes. Utiliser correctement ces éléments peut vous offrir une position avantageuse pendant un combat. Combattre depuis une plateforme élevée, par exemple, peut rendre plus difficile pour vos adversaires de toucher votre personnage. Faites attention également aux dangers spécifiques de chaque arène et utilisez-les à votre avantage. Certaines arènes ont des pièges ou des éléments interactifs pouvant être utilisés contre vos adversaires.

Quel est le meilleur Super Smash Bros. ?

Chaque jeu de la série a laissé une empreinte différente chez les fans. Le choix du meilleur opus dépend donc fortement des préférences individuelles. Les nostalgiques pourraient pencher pour le simple charme de la version originale sur Nintendo 64. En revanche, ceux qui recherchent une intensité compétitive privilégieront probablement « Melee ». D’autres, appréciant une grande variété et la portabilité du jeu, trouveront leur bonheur dans « Ultimate ».

Quand sort le prochain opus de la série ?

L’idée de voir arriver un autre épisode dans cette franchise fait rêver autant les nostalgiques que les nouveaux venus. Les fans se demandent notamment si Masahiro Sakurai est prêt à revenir avec de nouvelles idées pour enrichir encore plus l’expérience de jeu. Les discussions en ligne vibrent d’excitation et d’anticipation chaque fois qu’une rumeur ou une information officieuse pointe le bout de son nez.

À ce jour, aucune déclaration officielle n’a été faite concernant la sortie d’un nouveau Super Smash Bros.. Toutefois, certaines interviews et apparitions publiques de Masahiro Sakurai, le créateur emblématique de la série, peuvent laisser entrevoir quelques indices. Lors de plusieurs interventions, il a exprimé combien le développement de chaque opus était exigeant, tout en restant vague sur les plans futurs.

De plus, Nintendo reste généralement très discret sur ses projets jusqu’à leur annonce officielle. Cette approche permet de maintenir une certaine aura de mystère et d’émerveillement chaque fois qu’un nouveau titre est dévoilé. Cependant, cette stratégie alimente également les spéculations et l’impatience des fans.

