PURE ONE A90S de Tineco : plus puissant que jamais

Avec le PURE ONE A90S, Tineco redéfinit l’aspiration intelligente. Ce nouvel aspirateur sans fil combine puissance, ergonomie et technologies embarquées pour un nettoyage plus simple et plus précis.

Tineco bouscule une fois encore les standards du ménage connecté avec le PURE ONE A90S. Plus qu’un aspirateur sans fil, c’est un concentré de puissance et d’intelligence embarquée. Pensé pour s’adapter à chaque geste, chaque surface et chaque foyer, ce modèle fait du nettoyage une expérience fluide, précise et presque… intuitive.

Une puissance revue à la hausse

Tineco place la barre plus haut avec une puissance d’aspiration de 270 AW, soit 46 % de plus que son prédécesseur. Ce surplus d’énergie se traduit par un nettoyage plus rapide et plus précis, sans perte d’efficacité sur la durée. Les foyers avec animaux ou sols mixtes apprécieront sa capacité à capturer poussières, miettes et poils en un seul passage. L’autonomie d’une heure, rare dans cette catégorie, garantit une couverture complète, même dans les grandes surfaces.

Une brosse intelligente qui s’adapte à chaque surface

Le nouveau système 3DSense Master est au cœur de l’appareil. Équipé de capteurs DustSense, il ajuste automatiquement la puissance d’aspiration selon le niveau de saleté détecté. La technologie EdgeSense s’occupe des bords et plinthes, souvent négligés par les aspirateurs classiques. L’éclairage grand angle à 150° révèle quant à lui les particules invisibles à l’œil nu, jusque dans les coins les plus sombres. L’objectif de Tineco est de rendre le nettoyage aussi intelligent que le reste de ses appareils domestiques.

Confort et simplicité d’usage, sans compromis

Le PURE ONE A90S ne se contente pas de nettoyer : il simplifie la tâche. Son tube pliable à 180° et sa tête pivotante offrent une maniabilité exemplaire, permettant d’atteindre les zones les plus basses sans effort. Le système ZeroTangle évite l’enroulement des cheveux autour de la brosse, tandis que la technologie ScrapeRing™ facilite le vidage sans contact.

L’écran LED interactif affiche en temps réel la propreté du sol, transformant le nettoyage en expérience guidée. Disponible dès maintenant sur le Tineco Amazon Store et sur la boutique officielle de la marque, le PURE ONE A90S s’impose comme un aspirateur haut de gamme, à la croisée de la performance et de l’intelligence domestique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

