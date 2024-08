Test de l’écran KTC H27P22S : le 4K pour tous

Nous vous avons déjà parlé de KTC, ce fabricant chinois de moniteurs pour PC, à travers quelques tests et des produits que nous avions plutôt appréciés. C'est avec cet écran gaming 4K que nous le retrouvons aujourd'hui. Il pourrait s'agit là d'un futur best-seller. Que vaut vraiment le H27P22S ? La réponse après ces quelques lignes.

Caractéristiques techniques Marque : KTC

Modèle : H27P22S

Catégorie : Ecran gaming

Technique d'affichage : LCD IPS

Taille de l'écran : 27 pouces

Connexions : 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, Jack 3.5 mm,

Résolution standard : 4K UHD 2160p

Nits : 400

Offre promotionnelle : Profitez d'une réduction de 6% sur le prix de l'écran KTC H27P22S sur Amazon en entrant le code : NPLAYH27

Design et ergonomie

Cet écran propose une diagonale de 27 pouces, le bon compromis entre ceux de 32 pouces qui demandent un peu de recul et les 24 pouces qui apparaissent désormais petits. Calé sur celui des autres produits de la marque, le design est épuré avec des bords très fins, sauf la base qui fait environ 1 cm d'épaisseur et affiche le logo KTC en son centre.

Une fois encore, assembler les trois parties de l'écran est très simple. Le pied s'emboîte dans le socle, puis ce nouvel ensemble s'encastre au dos de l'écran sans effort. Le tout est solide et ne menace pas de se désagréger au premier coup de vent. Pour le démonter, c'est tout aussi simple. Faites attention tout de même à manipuler l'écran sur une surface plane de préférence moelleuse.

Une fois monté, l'écran peut se tourner dans presque tous les sens. C'est un point très positif. Le pied pivote selon un axe vertical centré sur lui dans un rayon maximal de près de 90°. C'est-à-dire qu'à partir de la position centrale, vous pouvez le tourner de 45° vers la droite ou 45° vers la gauche. Ensuite, il est possible de le faire pivoter autour d'un axe horizontal situé au niveau du point d'accroche du pied derrière l'écran. Cela permet de l'incliner vers le bas ou vers le haut, de quelques degrés. Enfin, l'écran tourne autour du point d'accroche du pied et de l'écran, pour ainsi profiter d'un affichage en mode portrait. C'est en général très apprécié des streamers qui s'en servent pour lire leur chat.

Sur la face arrière se trouvent le bouton pour allumer et pour naviguer dans le menu des paramètres, ainsi que toutes les différentes entrées. Avec deux HDMI 2.1 et deux DisplayPort 1.4, cela devrait satisfaire le plus de monde. La majorité des cartes graphiques, d'entrée de gamme à haut de gamme, proposent une sortie adéquat. S'ajoutent à cela une entrée USB et une prise Jack 3.5 mm pour y brancher un casque. C'est aussi dans ce coin que se branche l'alimentation.

Fonctionnalités

Rentrons maintenant un peu plus dans les détails et dans les chiffres, souvent précédés d'acronymes barbares. Tout d'abord au niveau de la résolution. Le KTC H27P22S affiche une résolution de 3840×2160 pixels, aussi appelée 4K ou UHD. Précisons également que la technologie de la dalle est du LCD IPS. Ce n'est donc pas du OLED qui offre de meilleurs contrastes, mais le côté IPS donne un angle de vue plus large. C'est-à-dire que les couleurs ne se dégradent pas si l'on regarde l'écran depuis le côté.

Notez aussi que ce fameux IPS, et même FastIPS dans ce cas a la particularité de présenter des couleurs riches et brillantes, vraiment réalistes. Le « fast » est là pour rassurer les gamers avides de jeux rapides puisque cela est associé au temps de réponse de l'écran qui ne dépasse pas les 1 ms. En temps normal, les écrans IPS sont un peu plus lents que les autres.

Pour continuer sur les chiffres, et les couleurs brillantes, le niveau de luminosité est arrêté à 400 nits. C'est au-dessus de la moyenne des écrans et proche de ce qui est utilisé pour les affichages extérieurs. Une bonne luminosité, réglable, ce qui est d'ailleurs fortement conseillé. Sur l'échantillon test, je l'ai baissée à moins de la moitié, environ 45/100, parce que je le trouvais un peu trop agressif. Sachez que la dénomination HDR400 est associée à ce niveau de luminosité et que cela ne veut pas forcément dire que c'est 40 fois mieux que le HDR10. C'est simplement la nouvelle nomenclature (marketing) utilisée.

Un écran HDR-compatible, donc. Le KTC H27P22S propose un taux de rafraîchissement de 160 Hz. De quoi gagner en netteté, là encore un avantage dans les jeux qui bougent vite et beaucoup. D'ailleurs, à propos des gamers, cet écran est conçu pour eux. En effet, quelques fonctions sympathiques sont intégrées, comme le fait de pouvoir afficher un viseur en permanence (les spécialistes du fusil sniper seront contents), ou encore d'avoir un compteur de FPS qui nous permet de nous trouver une excuse quand on se fait avoir par un adversaire.

Qualité de l'image

Nous venons d'exposer tous les chiffres, mais que valent-ils en condition d'utilisation ? Comme dit plus haut, la luminosité est intense et rend des couleurs brillantes. La seule chose que nous avons remarquée, c'est que cette luminosité ne semble pas totalement équilibrée, avec une partie plus brillante au centre, mais un peu moins sur les côtés. Rassurez-vous, cela ne saute pas aux yeux, sauf quand on se décale pour regarder l'écran depuis le côté, ce qui n'arrive généralement pas souvent.

Pour revenir sur les couleurs, nous avons dit qu'elles étaient réalistes, et nous insistons. Elles sont précises et nettes, bien rendues. Les contrastes ne sont pas au niveau d'une dalle OLED, mais avec un ratio de 1000:1, nous sommes au-dessus de la moyenne des écrans LCD (qui se situe à environ 800:1). C'est donc un bon ratio pour ce type d'écran, même s'il est vrai que les noirs pourraient être un peu plus profonds.

Difficile de trouver des failles à la qualité d'image de ce KTC H27P22S tant celle-ci nous apparaît satisfaisante. Nous n'avons même pas remarqué de scintillement génant ou d'autres choses dans le genre. Il est en plus facile de la régler pour qu'elle convienne à tous les goûts. Si vous voulez des couleurs plus chaudes, un gamma ou une saturation plus élevée ou le contraire, le menu des paramètres ne manque pas d'options pour ajuster l'image comme bon vous semble.

Conclusion

Le voilà, l'écran 4K pour les gamers avec un budget abordable. 400€ restent un investissement, mais il est difficile de trouver mieux à ce prix là. La qualité de l'image est bonne, l'écran est pivotable, même jusqu'au mode portrait. Les couleurs sont brillantes et réalistes, la luminosité est bonne. Il y a un bon temps de réponse et il s'adapte aux styles des joueurs avec l'option FreeSync, le HDR, le taux de rafraîchissement élevé, etc. Une des rares choses qu'il ne possède pas est une paire de haut-parleurs. Est-ce si grave ? Nous pensons que non, et que cet écran est une réussite.

Bonne image

Position paysage ou portrait

Très bon rapport qualité/prix

Pas d'enceintes intégrées

