Test de Copymatic : l’outil IA pour donner vie à vos idées !

Mettre des mots sur vos idées peut parfois être difficile, voilà pourquoi nous avons effectué le test de Copymatic pour vous. Plus qu'un simple outil de support, il s'agit d'une véritable révolution, qui peut aider professionnel de la rédaction et autres entreprises.

De plus en plus d'outils IA voient le jour, ce qui n'est pas pour déplaire. En effet, ce type d'outil constitue une aide précieuse et un moyen d'améliorer ses activités. C'est précisément le cas de Copymatic dont le test que nous avons effectué vous détaillera les nombreuses spécificités.

Caractéristiques techniques

Marque : Copymatic

Copymatic Fonctionnalités : Génération de textes, optimisation SEO, vérificateurs de plagiats,

Génération de textes, optimisation SEO, vérificateurs de plagiats, Mode de langage : GPT-3

GPT-3 Nombre de langues : 25+

25+ Cibles : Créateurs de contenus, Rédacteurs

Créateurs de contenus, Rédacteurs Prix : 26€/mois ; 49€/mois ; 99€/mois

Présentation de Copymatic

La création de contenus textuels, comme des articles de blogs, fiches produits et autres documents peut parfois être délicate.

Il y a le souci du temps, mais également les problèmes entre la vision que l'on a en tête et les termes pour les expliquer clairement. Copymatic est un outil qui a pour but de vous faciliter la vie en piochant directement depuis vos idées afin de les retranscrire fidèlement.

Il s'agit d'un outil IA de création de textes et de rédaction utilisant L'Intelligence Artificielle. Il vous permet des textes originaux et de grandes qualités selon vos besoins. Simple d'utilisation, il possède de nombreux outils internes afin de fournir les meilleurs contenus textuels.

Test de Copymatic : spécificités de l'outil

Pour mieux comprendre ce qu'il y a de révolutionnaire avec Copymatic, nous avons effectué un test minutieux de ses fonctionnalités.

Référencement site web

Le SEO ou référencement est une étape cruciale pour mettre en avant votre site, un article, des produits ou votre projet sur le web.

Il vous permet de vous propulser au top des résultats sur les moteurs de recherche de Google. Il est parfois difficile de le faire correctement par manque d'inspiration ou des problèmes sur le choix des mots-clés, titres et balises.

Copymatic vous propose de gérer tout cela efficacement en générant des titres, des sous-titres et des balises de qualité selon le thème. Si vous êtes en manque d'inspiration, Copymatic trouve les titres parfaits pour captiver l'attention de vos lecteurs. Grâce à sa base de données et à son système IA avancé, il tient compte des points essentiels pour attirer les internautes.

Cette fonctionnalité devient de plus en plus vitale à mesure où les internautes veulent être émerveillés dès le premier titre de votre contenu. Dans ce type de cas, ce logiciel constitue un véritable coup de pouce pour proposer des contenus intéressants.

Rédaction de contenus

En plus de fournir des titres accrocheurs, Copymatic est capable de rédiger des contenus rapidement et facilement.

Comment ? En utilisant la technologie de l'IA. À partir d'un simple résumé, d'une vague description, le logiciel vous propose des articles de plus de 1000 mots avec un nombre impressionnant de détails. Cela est valable pour l'intro, le corps du texte et même la conclusion. À savoir que le logiciel ne fait pas de remplissage, à savoir fournir des textes à rallonges pour créer des contenus tout simplement, non. Notre test de Copymatic nous a montré des textes riches, informatifs, sans répétitions, soient des contenus dignes de rédacteurs professionnels expérimentés.

Si vous voulez créer rapidement des articles pour votre site, ou alors des contenus sur un thème spécifique, alors optez directement pour cet outil et sa fonctionnalité de rédaction de contenus.

Détecteur de plagiat

Les contenus générés par Copymatic sont 100% originaux, mais ce n'est pas forcément le cas pour d'autres contenus textuels.

De plus en plus de professionnels sont assaillis par les problèmes reliés aux contenus plagiés, et parfois le plagiat peut survenir même si on pense trouver un contenu totalement unique. Pour vous assurer de l'originalité de chaque contenu, ce logiciel dispose d'un outil de vérification de plagiat. Pour l'utiliser, rien de simple. Vous insérez le texte et l'outil s'occupe de voir s'il s'agit d'un contenu 100% original ou s'il intègre des éléments plagiés. Selon votre offre, le nombre de mots à analyser est plus moins important.

À savoir toutefois qu'avec la fonctionnalité principale de Copymatic, c'est-à-dire la création de contenus textuels, la détection de plagiat est un outil secondaire.

Plugin WordPress

Pour vous faciliter davantage la vie, Copymatic intègre un système de plug-in WordPress.

Cela vous permet d'importer les contenus générés via l'outil directement sur votre site et de publier le tout en quelques clics. À vous de gérer librement le tout via le tableau de bord WordPress. Une fonctionnalité qui vous fait gagner beaucoup plus de temps et vous offre une meilleure praticité.

En effet, avec ce système, vous serez toujours prêt à mettre immédiatement en ligne vos contenus. Pour les rédacteurs de contenus, il s'agit d'un avantage non négligeable.

Génération de contenus pour réseaux sociaux

Si vous êtes dans une optique d'optimisation de votre image et de vos projets via les réseaux sociaux, Copymatic est l'outil adéquat pour vous aider.

En effet, il est capable de générer des publications efficaces pour les réseaux sociaux, incluant également des annonces. Idéal pour attirer le regard de potentiels clients, collaborateurs ou encore followers. Vous pouvez par exemple utiliser les contenus créés par le logiciel afin de rediriger vos clients vers votre cible, à savoir votre entreprise et son site. Le plus important, c'est que Copymatic s'adapte en fonction de la plateforme média choisie, que ce soit Facebook, Instagram, Google ou encore YouTube.

Réécriture de textes

Vous avez rédigé un contenu par vous-même et vous souhaitez y apporter des améliorations ?

Notre test de Copymatic nous a montré sa très pratique fonctionnalité de réécriture. Plus exactement, le logiciel analyse votre contenu et vous suggère différents termes plus techniques, professionnels ou juste plus qualitatifs. Une manière efficace de donner un nouveau souffle à vos textes, sans pour autant les changer du tout au tout. Ce coup de pouce peut vous permettre d'améliorer votre trafic, d'avoir plus de visibilité et donc d'optimiser vos activités numériques. Copymatic ne se contente pas de fournir des suggestions juste différentes. L'outil prend en considération le thème abordé et s'y adapte afin de faire mouche.

Analyse des tarifs

Après avoir analysé Copymatic, il est nécessaire de savoir combien il coûte.

Copymatic divise ses offres en deux catégories, les tarifs mensuels et les tarifs annuels, chacun ayant trois formules différentes.

Pour les tarifs mensuels, vous avez la formule Pro à 29€/mois. Ce dernier vous offre une utilisation illimitée de la génération de texte, mais également un accès total au système de chat. À cela s'ajoute un vérificateur de plagiat, plus de 25 langues différentes selon les besoins. La formule Équipe à 49€/mois profite de toutes ces fonctionnalités et dispose en plus de 5 profils utilisateurs, de pour une utilisation groupée du logiciel. La formule Entreprise à 99€/mois, est, comme son nom l'indique, dédiée aux sociétés, avec plus de 25 profils disponibles et l'ensemble des fonctionnalités.

En ce qui concerne les tarifs annuels, vous avez le choix entre la formule Pro à 19€/mois, la formule Équipe à 32€/mois et la totale avec la formule Entreprise à 66€/mois. Les fonctionnalités sont les mêmes que pour le tarif mensuel, mais les coûts sont moins importants.

À savoir que vous disposez d'un essai gratuit afin de vous faire une idée de l'efficacité de Copymatic et des fonctionnalités de cet outil.

À qui s'adresse Copymatic ?

Il est avant tout clair que Copymatic est dédié aux créateurs de contenus textuels sur le web, comme les rédacteurs professionnels.

Ses offres diverses lui permettent d'être utilisé par un grand nombre de personnes à la fois, ce qui en fait également un outil de choix pour les entreprises. Malgré le fait qu'il se concentre sur l'aspect textuel et ne propose pas de système de création vidéo ou audio, Copymatic parle également aux créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. Que ce soit pour la création de scripts, l'élaboration de formations sur le web ou juste pour créer des contenus pour les visionneurs, le logiciel est capable de tout faire.

Débutant et professionnels peuvent pleinement utiliser Copymatic étant donné que l'outil mise sur une interface simple et un système de guide pratique.

Simple et efficace, le test de Copymatic nous a révélé un outil qui tient toutes ses promesses, devenant l'un des meilleurs générateurs de texte IA sur le marché. Il est difficile de trouver des points négatifs à Copymatic, hormis le fait qu'il se concentre uniquement sur l'aspect textuel et qu'il peut vite devenir addictif de par son efficacité. À savoir également que même s'il est simple à utiliser, il nécessite tout de même un certain temps pour tout maîtriser correctement. Si vous êtes un créateur de contenus, un rédacteur ou si vous souhaitez apporter de l'innovation dans vos textes, alors Copymatic est le service qui saura vous satisfaire pleinement. On aime Générateur rapide

Contenus textuels de qualité

Gain de temps impressionnant

Différents outils additionnels On aime moins Pouvant être addictif

Nécessite un certain temps d'adaptation

