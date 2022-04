Découvrez Sporty Peppers, la première plateforme de jeux sportifs en ligne sans accessoire

Sporty Peppers lance une plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne permettant la pratique sportive ludique à domicile sans avoir besoin d’un quelconque accessoire.

L’engouement actuel pour les jeux en ligne (voir ici ou encore ici) et la pratique du sport à domicile ont donné des idées à Sporty Peppers. Cette startup française a récemment lancé sa première plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne. Elle compte ainsi pousser les gens à faire du sport sans bouger de chez eux tout en jouant.

Sporty Peppers, le sport à domicile pour tous

Sporty Peppers a déniché un filon prometteur en lançant sa plateforme de jeux vidéo sportifs. En fait, faire du sport chez soi régulièrement et sans accessoire n’est normalement pas ludique ni facile. La startup française a donc décidé de remédier à ce souci en proposant sa plateforme.

Oubliez les manettes, les câbles et les consoles. Jouez à plusieurs ou en solo à ces jeux avec votre corps pour manette. Vos mouvements vous permettront d’avancer dans le jeu. Pour ce faire, vous devez vous connecter avec votre ordinateur à la plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne. Connectez-vous aussi à votre smartphone pour détecter vos mouvements. Vous n’avez plus qu’à choisir le jeu dans le catalogue disponible et lancez-vous.

La plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne booste votre motivation

Tout le monde est d’accord sur le fait que le sport est bon pour la santé (voir notre dossier sur les objets connectés pour faire du sport en musique). Ce n’est pas pour autant que chacun ait la motivation pour s’y adonner régulièrement. Sporty Peppers compte changer la donne en permettant à toutes les générations de se réunir autour d’un jeu pour faire du sport en s’amusant.

La plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne pousse à la régularité en proposant des jeux casual gaming et des éléments de gamification. Le catalogue reçoit d’ailleurs un nouveau jeu chaque trimestre pour proposer tous les niveaux d’intensité et tous les centres d’intérêt. Les sessions multijoueurs sont même proposées avec un commentateur eSportif pour des séances plus rythmées et pour plus de concurrence.

Le sport à domicile est souvent une activité en solo. Sporty Peppers compte le rendre convivial grâce à sa plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne. Le joueur a le choix entre y jouer en solo, en famille ou avec ses amis en ligne ou en présentiel.

Le #SportyPeppers Challenge

L’accès à vie à tous les jeux actuels et futurs de la plateforme de jeux vidéo sportifs en ligne de Sporty Peppers vous intéresse-t-il ? Participez au grand jeu-concours en ligne autour du jeu Fast Libéro accessible gratuitement en ligne sur le site de la firme et sur Steam.

Deux autres jeux sont aussi d’ores et déjà disponible : Winter Rush (où l’on skie en évitant des sapins) et Golden Rush (où l’on doit éviter les sphères magiques d’un maléfique sorcier).

Le Starter Pack inclut Fast Libero, Winder Rush et Golden Rush et peut s’acheter pour 3,99 euros.