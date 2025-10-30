Sihoo Doro C300 à l’essai : une ergonomie endurante pour le vrai quotidien de bureau

Deux questions guident cet essai : le Sihoo Doro C300 soulage-t-il réellement le dos sur plusieurs heures ? Et son soutien reste-t-il stable lorsque l’on change de posture ? Pour y répondre, nous avons mené un test longue durée et pragmatique, avec des points de mesure allant du montage à la logique de réglage, en passant par le confort, le climat d’assise et le niveau sonore.

Protocole & méthodologie

Les essais ont été effectués à un bureau de 75 cm de hauteur, écran à hauteur des yeux. Trois scénarios de 90 minutes chacun ont été répétés : focus (penché vers l’avant), neutre (droit), lecture/réflexion (légèrement incliné). De courtes pauses séparaient les blocs. Nous avons relevé la charge perçue (nuque, épaules, zone lombaire, cuisses) ainsi que des observations sur la stabilité, la mécanique et la thermorégulation de l’assise.

Livraison & montage

Le C300 arrive dans un carton organisé, chaque élément étant protégé séparément. Le montage par une seule personne prend environ 20 à 30 minutes. On apprécie la boîte de visserie triée et la séquence de montage claire. Une fois assemblé, la mécanique et le cadre du dossier ne présentent aucun jeu ; les roulettes roulent sans accroc.

Design & qualité perçue

Le style se prête aux pièces de vie : cadre fin, maille aérée pour l’assise et le dossier, coloris discrets. Le tissu maillé est ferme et élastique au toucher ; les zones de contact comme les accoudoirs et le bord d’assise sont proprement adoucies. Lors des rotations et déplacements, la base reste stable.

Ergonomie en situation

Le cœur du dispositif est le soutien lombaire auto-adaptatif, qui conserve le contact dans le bas du dos lors des mouvements d’anteversion et de rétroversion. En phase « focus » penché vers l’avant, il réduit les corrections de posture à répétition : la courbure en S reste sensible et durable. En passant en position lecture, le point d’appui demeure présent sans créer de pression excessive.

Accoudoirs & appui-tête

Les accoudoirs, réglables sur plusieurs axes, permettent de soutenir les avant-bras à hauteur du clavier, même lorsque le dossier s’incline légèrement. Le cou et la ceinture scapulaire se détendent visiblement. L’appui-tête 3D, réglable en hauteur, profondeur et angle, soutient la tête pendant les phases de repos sans la pousser vers l’avant.

Mécanique & rythme d’assise

La bascule sensible au poids s’enclenche en douceur et revient de manière contrôlée. Trois angles pertinents (110°/120°/130°) structurent la journée : travailler, réfléchir, relâcher. Les transitions entre ces angles sont reproductibles et sans « cassure » dans le mouvement.

Répartition des pressions & bord d’assise

Le bord en cascade à l’avant de l’assise réduit nettement la pression sur les cuisses. Même sur de longues périodes, les engourdissements typiques des bords trop durs ne sont pas apparus. Dans les trois positions, le contact reste homogène.

Climat d’assise & respirabilité

La maille élastique maintient un dos plus frais qu’un garnissage fermé. Même en position neutre ou lecture, où la surface de contact augmente, la chaleur se construit bien plus lentement. Après plusieurs heures, le dossier et l’assise restent agréablement secs.

Stabilité, bruit & finition

Lors des micro-mouvements, la structure demeure calme. Ni craquement ni clic, que ce soit en bascule ou en reculant la chaise. Le retour du dossier est régulier ; le vérin conserve la hauteur sans affaissement.

Morphologie & données clés

Capacité maximale de 136 kg, profondeur d’assise de 46 cm et jusqu’à 50,8 cm de largeur utile au niveau du bassin : le C300 couvre un large éventail de gabarits. En position droite, la plupart des testeurs ont trouvé un angle de genou neutre avec les pieds bien à plat. Les personnes très grandes, avec de longues cuisses, vérifieront la profondeur d’assise.

Observations sur la durée

Sur plusieurs semaines, la première impression s’est confirmée : la zone lombaire « suiveuse » est la principale raison d’une fatigue moindre dans le bas du dos. Après de longues sessions, la charge perçue reste inférieure à celle d’un dossier rigide. La maille aide aussi à maintenir la concentration dans des pièces plus chaudes.

Points forts & remarques

Points forts : soutien lombaire adaptatif et stable, maille respirante, bascule sensible au poids et silencieuse, angles réellement utiles, accoudoirs polyvalents, design discret.

Remarques : selon l’usage, un léger ré-ajustement de l’appui-tête peut s’avérer nécessaire ; les très grands gabarits pourraient souhaiter une assise à profondeur réglable.

Verdict

Le Sihoo Doro C300 répond sur l’essentiel : décharge du dos, guidage des bras et de la nuque, confort thermique et mécanique qui encourage les changements de posture. Si vous passez plusieurs heures par jour assis et recherchez une ergonomie tangible et durable, ce modèle transforme un « ça passe » en « ça tombe juste ».

