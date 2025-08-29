Shrek 5 n’est pas seul : un spin-off centré sur l’Âne avec Eddie Murphy est en route

La rumeur devient réalité : Eddie Murphy reprend du service pour donner vie à une aventure 100 % dédiée à l’iconique et bavard compagnon de Shrek ! En plus de Shrek 5 on aura donc droit à un spin-off de l’Âne.

Alors que le 5ème opus se fait désirer, DreamWorks mise sur l’humour et la tendresse de notre âne préféré pour faire revivre la magie du marais. Préparez-vous à rire, chanter et peut-être… à découvrir son passé ! Un retour aussi attendu qu’une tarte à l’oignon.

Shrek 5 et le spin-off de l’Âne : Eddie Murphy lâche le morceau !

C’est lors de la promotion de son nouveau film The Pickup qu’Eddie Murphy a officialisé l’incroyable nouvelle. Non seulement Shrek 5 est en cours d’enregistrement, mais un spin-off centré sur l’Âne est également prévu !

L’acteur a confié qu’il travaillait actuellement sur la suite principale. Sa sortie est attendue dans deux ans, et enchaînera en septembre sur le film dédié à son personnage culte. Il y a de quoi ravir les fans de la saga, qui attendent ce projet depuis des années.

L’Âne en tête d’affiche : une histoire de famille… hybride

Le spin-off explorera la vie familiale pour le moins originale de l’Âne. On verra son mariage avec la dragonne et leurs enfants mi-ânes mi-dragons — les désormais célèbres « Dronkeys ».

Selon Murphy, les scénaristes ont imaginé une histoire « hilarante » qui promet de multiplier les quiproquos et les situations cocasses. Une approche qui rappelle le succès des deux films Puss in Boots, dont le dernier opus avait été salué pour son audace narrative et visuelle.

https://twitter.com/ComicBook_Movie/status/1951002423692001499

Une stratégie gagnante pour DreamWorks

Avec Shrek 5 qui introduira déjà un saut temporel important (la fille de Shrek sera adolescente et interprétée par Zendaya), le spin-off de l’Âne s’inscrit dans une volonté d’élargir l’univers sans se limiter au personnage principal.

DreamWorks mise sur les figures secondaires pour renouveler la franchise. Le succès critique et commercial de Puss in Boots : Le Dernier Désir le démontre. De ce fait, l’Âne, personnage iconique depuis 2001, a enfin son heure de gloire.

Un défi créatif : entre weirdness et innovation

Le plus gros défi sera de renouveler le genre des contes de fées détournés, un terrain désormais très labouré depuis 20 ans. Mais l’Âne a un avantage : c’est un personnage original, libre de toute référence littéraire.

Les créateurs pourront donc laisser libre cours à leur imagination, surtout avec une famille hybrid dragon-âne déjà source de chaos et d’humour. Reste à savoir si le film adoptera un style visuel audacieux comme Le Dernier Désir, après les critiques sur l’animation de Shrek 5.

La patience sera de mise

Il faudra cependant patienter : le spin-off ne sortira pas avant trois ans, après Shrek 5. Mais une chose est sûre : l’univers de Shrek n’a pas fini de nous surprendre. Entre humour décalé, messages sur la famille et l’acceptation de la différence, l’Âne a toutes les cartes en main pour porter un film aussi touchant que drôle. En attendant, Eddie Murphy retrouvera bientôt le studio d’enregistrement… et sa voix si caractéristique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn