L’appli Safee révolutionne la protection des familles

Safee dévoile quatre nouvelles fonctionnalités dans son application mobile. Objectif : offrir aux familles une solution complète pour se protéger au quotidien.

Face à des préoccupations grandissantes en matière de sécurité, Safee, une start-up marseillaise, dévoile quatre nouvelles fonctionnalités innovantes pour son application mobile. Conçue pour protéger les femmes et les familles, cette solution connectée offre une approche complète et discrète pour garantir une sécurité optimale, avant, pendant et après le danger.

Une solution connectée pensée pour les familles

Safee combine une application mobile intuitive et un boîtier connecté pour offrir une protection complète. Elle permet aux parents de suivre discrètement les déplacements de leurs enfants et d’alerter immédiatement les proches en cas de danger. Par conséquent, cette solution cherche à répondre aux besoins de sécurité et laisse, tout de même, une certaine liberté d’action.

L’une des principales innovations réside dans le suivi d’itinéraire en temps réel, une fonction qui permet aux proches de suivre en toute discrétion les trajets des enfants ou des femmes. Associée à la fonctionnalité Lieux favoris, qui permet d’enregistrer des adresses importantes comme l’école ou le domicile, cette nouvelle version de Safee offre une meilleure réactivité en amont des déplacements, et une sécurité renforcée au quotidien.

Protéger, alerter, suivre : des fonctionnalités essentielles face au danger

L’un des principaux ajouts de cette mise à jour est la Critical Alert, une alarme sonore puissante qui peut être déclenchée même lorsque le téléphone est en mode silencieux. Cette innovation, développée en partenariat avec Apple et Samsung, garantit une alerte efficace en cas de danger. En complément, le Boîtier Safee est équipé d’un bouton d’urgence et d’une alarme de 105 dB.

Cela permet de signaler instantanément un incident. Ce dispositif s’ajoute à la retransmission en direct, qui active automatiquement la caméra et le micro pour envoyer une vidéo aux contacts d’urgence. Ces outils sont essentiels pour fournir des preuves en cas de nécessité, ce qui renforce ainsi la sécurité après un incident. De plus, une fonctionnalité future permettra d’alerter directement la police pour une intervention rapide.

Une vision humaine derrière l’innovation

Conçu par une mère et son fils, Claire Maincent et Luc Nadier, Safee ne se résume pas à une simple innovation technologique. C’est une réponse humaine à une réalité sociétale : la peur constante de voir nos proches en danger. « En tant que parents, il est inacceptable que nos enfants ou nos proches vivent dans la peur », expliquent-ils. Avec Safee, la sécurité ne doit plus être un luxe, mais une évidence accessible à tous. Cette solution technologique se positionne comme un ange gardien numérique. Elle apporte sérénité aux familles sans sacrifier leur autonomie. C’est cette philosophie qui a permis à Safee de devenir un acteur clé dans la protection des femmes et des enfants.

