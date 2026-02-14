Romeo Is a Dead Man : guide et mécanique clé pour stagger les boss !

Dans le Far West impitoyable de Romeo Is a Dead Man, survivre ne suffit pas. Il faut dominer. Et pour ça, une seule règle d’or : apprendre à stagger les boss . Ce guide vous livre les mécaniques clés pour faire vaciller ces colosses de cuir et de plomb.

Parer au dernier moment, enchaîner les coups précis, exploiter les faiblesses élémentaires – chaque geste compte pour briser leur garde et déclencher l’étourdissement fatal. Oubliez le bourrinage, ici, la subtilité est reine. Avec ces techniques dans votre ceinturon, même les plus coriaces tomberont à genoux. Prêt à danser avec la mort ?

Romeo Is a Dead Man : le guide pour survivre à l’espace-temps sans finir en charpie

Bienvenue dans l’univers absurde et mortel de Romeo Is a Dead Man. Vous voilà propulsé aux côtés de votre grand-père dans une aventure spatio-temporelle où des Juliettes maléfiques et autres monstres cosmiques n’ont qu’une idée en tête : vous réduire en miettes. Pas de panique, on a déniché les astuces qui feront la différence entre un Roméo vivant et un Roméo… défunt.

Les points faibles : le talon d’Achille des boss

Vous avez repéré une fleur bizarre sur un ennemi ? Félicitations, vous venez de trouver son point faible. Ces petites excroissances ne sont présentes que sur les élites et les boss, alors inutile de scruter chaque ennemi de base. L’astuce ? Ne vous arrêtez pas à un seul tir. Même après un premier impact, ces points faibles restent actifs. Continuez à les canarder jusqu’à ce qu’ils disparaissent. Résultat : le boss est étourdi, et vous pouvez enchaîner avec vos meilleures attaques au corps-à-corps. Bonne nouvelle : toutes les armes à distance ont des munitions infinies. La seule limite, c’est le rechargement.

Les débris spatiaux : l’or gratuit qui flotte dans le vide

En pilotant votre vaisseau vers la prochaine mission, gardez l’œil ouvert. Des orbes lumineux apparaissent parfois sur les côtés. Pointez votre réticule dessus et attendez un instant pour récolter des tomates, des carottes… ou des débris spatiaux. Ces derniers se transforment en Sentrey, la ressource d’amélioration.

Avant le premier chapitre 2, faites le plein. Avant d’atterrir, quittez le pilotage pour dépenser vos trouvailles :

Direction la Sentrey Forge (salle d’amélioration, côté gauche). Transformez les débris en Sentrey. Remplissez la barre du haut pour obtenir un Sentrey Vert.

(salle d’amélioration, côté gauche). Transformez les débris en Sentrey. Remplissez la barre du haut pour obtenir un Sentrey Vert. Filez au Weapon Power Up Monitor (même salle, en haut à droite). Choisissez votre arme favorite et dépensez vos Sentrey Verts pour booster ses capacités. L’attaque est un choix sûr.

(même salle, en haut à droite). Choisissez votre arme favorite et dépensez vos Sentrey Verts pour booster ses capacités. L’attaque est un choix sûr. Passez à la cuisine (côté droit). Cuisinez un katsu curry avec vos légumes, puis équipez-vous des plats dans l’inventaire.

Sentrey Vert ou Rouge : que choisir pour débuter ?

La Sentrey Forge propose deux barres. La barre du haut (100 débris) donne du Sentrey Vert, celui des améliorations basiques. La barre du bas (1000 débris) donne du Sentrey Rouge, réservé aux upgrades haut de gamme. Jusqu’au chapitre 4 au moins, concentrez-vous uniquement sur le Vert. Le Rouge ne vous servira à rien pour l’instant.

Faut-il collectionner toutes les armes ?

La tentation est grande de débloquer toutes les lames et tous les fusils. Résistez. Vous ne pouvez équiper qu’une arme de mêlée et une arme à distance à la fois. Mieux vaut une seule arme surpuissante que quatre médiocres. Chouchoutez votre équipement principal.

La cuisine : un mini-jeu qui rapporte gros

Le système de cuisine est simple mais crucial :

Allez dans la cuisine du vaisseau.

Demandez un katsu curry à maman.

Surveillez le thermomètre en bas à droite. Appuyez sur le bouton d’interaction quand il atteint 180 .

. Plus vous êtes proche de 180, meilleure est la qualité du plat (de D à S).

Problème : vous ne pouvez transporter qu’un seul plat de chaque type. Que faire des ratés ? Ne les jetez pas. Vendez-les à Shiroyabu, le marchand-ordinateur du Last Night (entre la salle d’upgrade et la chambre). Selon la qualité, vous empocherez entre 10 et 200 Emerald Flowsion par plat.

Astuce de pro : sauvegardez avant de cuisiner (utilisez la Space-Time Pharmacy dans la chambre). Relancez jusqu’à obtenir un plat A ou S. Pourquoi se contenter de la daube ?

La Space-Time Pharmacy : amie ou ennemie ?

Ces grandes croix vertes sont vos points de sauvegarde, de soin et de téléportation. Mais attention : les utiliser réinitialise tous les ennemis. Alors, à moins d’avoir vraiment besoin de soins, évitez de les toucher pendant une mission. Le système d’autosave est fiable ; inutile de courir à la pharmacie après chaque combat.

À moins que… vous vouliez farmer. Dans ce cas, c’est l’inverse : trouvez une pharmacie près d’un groupe d’ennemis, massacrez-les, empochez l’Emerald Flowsion, puis touchez la pharmacie pour les faire réapparaître. Répétez à l’infini. La richesse n’attend que les plus patients.

Les champignons tachetés : à cueillir sans modération

Ces blobs visqueux qui tapissent les murs et les sols ? Ils ont l’air toxiques, mais ils sont inoffensifs. Mieux : les toucher rapporte +5 Emerald Flowsion, cette ressource précieuse pour débloquer armes, objets et améliorations de stats. Malheureusement, ils ne réapparaissent pas après un passage à la pharmacie. Alors faites le plein dès que vous en croisez.

D’autres blobs, dans les phases en temps réel, ne donnent pas de Flowsion mais restaurent des PV. Si votre barre de vie n’est pas pleine, foncez.

La check-list du débutant efficace

Points faibles : tirez jusqu’à disparition pour étourdir les boss.

: tirez jusqu’à disparition pour étourdir les boss. Débris spatiaux : collectez avant chaque mission, transformez en Sentrey Vert.

: collectez avant chaque mission, transformez en Sentrey Vert. Armes : concentrez les upgrades sur une seule de chaque type.

: concentrez les upgrades sur une seule de chaque type. Cuisine : vendez les plats médiocres, sauvegardez pour obtenir du A ou S.

: vendez les plats médiocres, sauvegardez pour obtenir du A ou S. Space-Time Pharmacy : évitez en mission sauf pour farmer.

: évitez en mission sauf pour farmer. Champignons : touchez tout ce qui brille (Flowsion et PV).

Vous voilà paré. Maintenant, enfilez votre combinaison, serrez la main de grand-père, et montrez à ces Juliettes de l’espace que Roméo n’est pas encore mort. Enfin, pas tout de suite.

