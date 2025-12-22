Quand sortent Avatar 4 et 5 ? Ce que le final d’Avatar 3 prépare pour la suite

Alors qu’Avatar : De feu et de cendres clôt un chapitre, la saga de James Cameron est loin d’être terminée. Mais les réponses aux grandes questions concernant les dates de sorties d’Avatar 4 et 5 dépendent désormais du box-office du dernier film.

Entre une ellipse temporelle pour Avatar 4 et un voyage sur Terre pour Avatar 5, les plans sont audacieux. Décryptage de ce que le final du film 3 prépare pour l’avenir de Pandora… si les spectateurs en décident ainsi !

Avatar : De feu et de cendres débarque, mais la saga continuera-t-elle après ?

La franchise Avatar de James Cameron est de retour sur les grands écrans. Il y a eu récemment la sortie d’Avatar : De feu et de cendres, sorti le 19 décembre 2025. Ce troisième volet, longtemps attendu, réunit à nouveau Sam Worthington, Zoe Saldaña et Sigourney Weaver, et présente de nouveaux clans Na’vi. Il y a les belliqueux Mangkwan (le Peuple des Cendres) menés par Varang (Oona Chaplin). Mais alors que les deux premiers films ont cumulé 5,2 milliards de dollars de recettes mondiales, l’avenir de la saga au-delà de ce chapitre est soudainement devenu incertain.

L’avenir des films 4 et 5 dépend-il du succès de ce troisième opus ?

Absolument. Dans une interview récente, James Cameron a clairement posé ses conditions. Le financement des deux derniers films, aux budgets tout aussi pharaoniques, est suspendu au succès commercial d’Avatar : De feu et de cendres. « Cela peut être le dernier. C’est pile ou face en ce moment », a-t-il déclaré, ajoutant que le verdict sera connu « vers la mi-janvier ». Le réalisateur voit dans les résultats du box-office un test crucial pour l’avenir du cinéma en salle pour les blockbusters spectaculaires. La saga, prévue pour cinq films, pourrait donc s’arrêter net.

James Cameron does it again. Avatar: Fire and Ash opens to a massive $345M worldwide in just 3 days, proving the Pandora magic is still strong.#AvatarFireAndAsh #BoxOffice #JamesCameron #Avatar3

Que sait-on déjà des intrigues des films 4 et 5 ?

Malgré l’incertitude, les plans sont très avancés. Les scripts des films 4 et 5 sont terminés depuis plus de cinq ans. Et une partie du quatrième volet a même déjà été tournée. Cameron a confirmé travailler sur les deux films simultanément. Pour Avatar 4, une ellipse temporelle importante est prévue pour tenir compte du vieillissement réel des jeunes acteurs, qui deviendront « de jeunes hommes et de jeunes femmes ».

Le plus grand scoop concerne Avatar 5 : le scénario prévoit un voyage sur Terre. Le producteur Jon Landau a révélé que cet arc vise à ouvrir les yeux de Neytiri sur le fait que les humains de la RDA (Resources Development Administration) ne représentent pas toute l’humanité, et qu’il existe aussi du bon sur la planète bleue.

Les reports en cascade ont considérablement repoussé le calendrier. Selon les dernières informations :

Avatar 4 : Initialement prévu pour décembre 2026, sa sortie est désormais envisagée pour décembre 2029 .

: Initialement prévu pour décembre 2026, sa sortie est désormais envisagée pour . Avatar 5 : Prévu pour décembre 2028, il est maintenant programmé pour décembre 2031.

Un planning qui suppose que les fans devront faire preuve d’une patience de Na’vi, et surtout, que Cendres et Feu remportera un succès planétaire pour justifier la poursuite de cette épopée cinématographique sans précédent. Les dés sont jetés, et c’est désormais au public de décider si l’aventure sur Pandora mérite d’aller jusqu’à son terme.

