Première heure de conduite : déroulement et évaluation

La première heure de conduite sert généralement à évaluer l’expérience au volant et les connaissances du véhicule des candidats. Elle se déroule en trois principales étapes.

Pour avoir le droit de piloter une voiture sur une voie publique, il est obligatoire de passer deux épreuves plus ou moins redoutables. La première est théorique et consiste à mesurer votre niveau de maîtrise du code de la route. La seconde est pratique et a pour objectif d’évaluer votre aptitude à la conduite. Cependant, avant de passer ce dernier examen, il est indispensable d’effectuer un certain nombre d’heures de cours. La première heure de conduite vous permettra justement de connaître la durée de la formation dont vous avez besoin.

Quels sont les objectifs de l’évaluation ?

La première heure de conduite a deux principaux objectifs. Premièrement, elle sert à évaluer vos aptitudes au volant et votre attitude à l’égard de la sécurité routière. Le moniteur en profite également pour mesurer votre niveau de connaissance du véhicule, votre habileté, votre mémoire et votre perception. Son but est de mettre en lumière chacune de vos faiblesses afin d’identifier les leçons dont vous avez besoin. Concrètement, cette évaluation est obligatoire et vous donne l’opportunité de rencontrer votre enseignement. La loi vous contraint à passer par cette étape que vous comptiez suivre une formation classique ou un apprentissage anticipé.

Deuxièmement, la première heure de conduite permet de déterminer le nombre d’heures de cours qu’il vous faut pour vous préparer à l’épreuve finale du permis. Selon les dispositions réglementaires en vigueur, le minimum requis est de 20 heures. Cependant, le moniteur peut décider d’allonger ce délai s’il estime que c’est nécessaire. Dans cette optique, il convient de préciser que la formation de conduite se facture généralement à l’heure. Néanmoins, il est possible d’alléger ses dépenses en privilégiant les professionnels indépendants plutôt que les auto-écoles.

La première heure de conduite commence avec un échange avec votre moniteur. Ce dernier peut vous poser plusieurs questions relatives à votre expérience au volant. Il peut notamment vous demander si vous avez déjà pris le volant ou si vous connaissez les différentes parties du véhicule (embrayage, accélérateur, freins, etc.). De même, il peut vérifier si vous vous souvenez de certaines informations cruciales concernant le code de la route.

Lorsque cette première étape est terminée, votre moniteur devrait avoir une idée de votre niveau de maîtrise et de vos expériences passées. Ainsi, il va vous présenter le programme et les objectifs du cours du jour. Vous n’avez pas à stresser, il vous expliquera tout ce qui va se passer pendant la première heure de conduite. De plus, vous devez garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un examen officiel, mais d’une simple évaluation. Votre instructeur sera votre allié pendant votre formation au permis.La prochaine étape à franchir correspond à la phase de pratique au volant de la voiture. Elle peut être réalisée sur route ou sur émulateur. Pendant les prochaines minutes qui vont suivre, votre moniteur vous observera et vous demandera d’effectuer certaines manœuvres. Cependant, vous pouvez également lui poser des questions sur les règles de circulation ou sur le fonctionnement du véhicule. Rappelez-vous qu’il est là pour vous apprendre et vous conseiller afin que vous réussissez facilement votre examen du permis.